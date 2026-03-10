Zuhrić pozvao DF: Glasajte za smjenu Miokovića, neće nas zastrašiti spinovi Naše stranke

Zastupnik Demokratska fronta u Predstavničkom domu Federacije BiH, Albin Zuhrić, komentarisao je izjave Naše stranke o smjeni predsjedavajućeg doma, Dragan Mioković. Naša stranka je ranije tvrdila da opozicija (SDA i DF) podržava HDZ time što najavljuje podršku inicijativi za Miokovićevu smjenu, tvrdeći da bi njegovom smjenom HDZ preuzeo punu kontrolu.

Zuhrić smatra da su takve izjave politički trik kojima se pokušava prikriti dobra saradnja Naše stranke i HDZ-a.

– Pozivam sve zastupnike DF-a da glasaju za smjenu Dragana Miokovića i da podrže smjenu njegovog kolege Boškovića iz HDZ-a. Jeftini trikovi Naše stranke, kojima pokušavaju predstaviti smjenu kao izbor između Miokovića i Čovića, ne mogu sakriti činjenicu da je Naša stranka partner HDZ-a i da je Mioković postavljen od strane HDZ-a. Tokom mandata, Naša stranka je podržavala HDZ i jačala njihove pozicije – rekao je Zuhrić.

On je dodao da je Mioković direktno odgovoran za izbor Marin Vukoja i da sada, zbog svoje fotelje i plate, pokušava spinovima zastrašiti opoziciju, dok je u stvari iskreni partner Dragana Čovića.

– Stranka čije rukovodstvo prije bira Darijana Filipović nego Željko Komšić i Slaven Kovačević ne može držati predavanja o patriotizmu. Demokratska fronta ne mora dokazivati da nema veze s HDZ-om – poručio je Zuhrić.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazana je za sutra, 11. marta, a na dnevnom redu bi se mogla naći smjena Miokovića. Ako se bude glasalo, potrebni glasovi opozicije mogli bi omogućiti HDZ-u i zastupnicima s hrvatskim predznakom da inicijativa za smjenu prođe.

SDA i DF su ranije izjavljivali da će vjerovatno glasati za smjenu jer su nezadovoljni Miokovićevim radom, dok je Naša stranka to predstavila kao partnerstvo opozicije sa HDZ-om.

Mioković može izbjeći smjenu samo ako HDZ popusti i dozvoli mu da ostane na funkciji, što bi, prema ocjeni političkih analitičara, bilo logičnije nego da ga spašava opozicija koja se suštinski protivi njegovoj politici.