Prije 89 godina rođen Jovan Divjak, bh. general, heroj i dobročinitelj

Na današnji dan 1937. godine, rođen je jedan od najpopularnijih generala i drugi čovjek Armije RBiH Jovan Divjak, ratni heroj, pisac i dobročinitelj. Iako je rođen u Beogradu, s obzirom na to da mu je otac porijeklom iz Bosanske krajine, Divjak se nacionalno izjašnjavao kao Bosanac, što je često isticao u intervjuima za domaće i inozemne medije.
Po završetku Vojne Akademije u Beogradu Divjak se školovao u Francuskoj. Od 1966. godine živio je i radio u Sarajevu. Sa suprugom Verom dobio je dva sina, Želimira i Vladimira. Radio je kao predavač u sarajevskoj kasarni "Maršal Tito". Od 1984. godine bio je komandant Teritorijalne odbrane Mostar, a 8. aprila 1992. godine postao je zamjenik komandanta Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Kazao je da je na to pristao jer je smatrao da je TO u sastavu Oružanih snaga Armije RBiH, a ne JNA i zato što je mislio da je ispravno da se prikloni "svojima".
Tokom agresije na BiH postao je jedan od zamjenika komandanta Armije RBiH i komandant Teritorijalnog okruga Sarajevo. Godine 1993., dodijeljen mu je čin brigadnog generala. Penzionisan je 1996. godine, a dvije godine kasnije je zbog "građanske neposlušnosti" vratio čin generala. Kako je u intervjuima objasnio, od 1992. do 1995. godine, te nekoliko godina poslije rata u BiH nagrađivani su i oni koji su to zaslužili i oni koji nisu. Krivo mu je bilo jer su se bogatili oni koji su mogli da spriječe zločin, a nisu uradili ništa. Upozorio je da će mnogi od njih da završe u Hagu, što se na kraju i dogodilo.
Od 1994. godine vodio je Udruženje "Obrazovanje gradi BiH". Cilj tog udruženja je da kroz stipendije, nabavke školskog pribora i ostalog pomogne djeci koja su u ratu izgubila jednog ili oba roditelja.
Odlikovan ordenom Legije časti
U julu 2001. godine dobio je orden Legije časti. To je doživio kao priznanje BiH, priznanje ljudima kojima je BiH paradigma jedinstva u razlikama. Godine 2008., Srbija je podigla optužnicu za ubistvo 11 vojnika JNA tokom 2. i 3. marta 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Divjak je prvi put uhapšen 2010. godine na aerodromu u Minhenu tokom putovanja u Berlin. Međutim, ubrzo je pušten, a 3. marta 2011. godine uhapšen je na aerodromu u Beču prema Interpolovoj potjernici koju je za njim raspisalo Tužilaštvo Republike Srbije zbog zločina u Dobrovoljačkoj.
Njegovo hapšenje je izazvalo burne reakcije, ne samo u BiH nego i u regionu. Krajem jula sud je odbio da ga izruči Beogradu, pa se vratio u Sarajevo. Na velikom dočeku u Skenderiji bili porodica, rodbina, prijatelji, stipendisti i saradnici njegove Fondacije.
Dvije godine kasnije Sud u Hagu ga je oslobodio odgovornosti za ubistva u Dobrovoljačkoj ulici.
Legendarni general preminuo je 8. aprila 2021. godine.
Torkvato Taso. Wikipedia.org
Torkvato Taso. Wikipedia.org
Rođen italijanski pisac Torkvato Taso
1544. - Rođen italijanski pisac Torkvato Taso (Torquato Tasso), koji je najveći dio života proveo kao dvorski pjesnik vojvode Alfonsa Drugog od Este. U glavnom djelu "Oslobođeni Jerusalim" opisao je Prvi krstaški rat. Njegova poezija inspirisala je Johana Volfganga Getea (Johann Wolfgantg Goete), Džordža Bajrona (George Byron) i dubrovačkog pjesnika Ivana Gundulića.
1820. - Umro američki slikar Bendžamin Vest (Benjamin), koji je u klasicističkom maniru slikao portrete i historijske kompozicije. Posljednje godine života proveo je u Londonu, gdje je portretisao britanskog kralja Džordža III (George).
1857. - Preminuo španski književnik Manuel Hose Kintana (Quintana), sljedbenik klasike i pisac slobodoumne poezije. Djela: poetska "Oda Španiji", "Oda Padilji", "Oda štampariji", drame "Pelajo", "Vojvoda od Visea", historijsko djelo "Životi slavnih Španaca", kritika "Pravila drame".
1885. - Rođen engleski vozač brzih automobila i čamaca Malkolm Kempbel (Malcolm Campbell), koji je između 1924. i 1935. devet puta obarao svjetski brzinski rekord u vožnji automobilom, a između 1937. i 1939. triput u vožnji čamcem. Postao je 1935. prvi čovjek koji je automobilom vozio brže od 300 milja na sat (483 kilometra). Očeve rekorde je oborio njegov sin Donald, koji je 1967. poginuo u čamcu "Plava ptica" prilikom postavljanja novog svjetskog rekorda na vodi od 527,9 kilometara na sat.
1892. - Američki filmski režiser Raul Volš (Raoul Walsh), koji se okušao u svim filmskim žanrovima, posebno uspješno u vesternima, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Bagdadski lopov", "Cijena slave", "Umrli su u čizmama", "Džentlmen Džim", "Srebrena rijeka", "Udaljeni bubnjevi", "Svijet u njegovim rukama", "Bijelo usijanje", "Goli i mrtvi", "Udaljena truba".
1916. - Rođen engleski državnik i publicist Džejms Harold Vilson (James Wilson), vođa Laburističke stranke, premijer Velike Britanije od 1964. do 1970. i od 1974. do 1976. Djela: "Nju dil za ugalj", "Rat protiv siromaštva u svijetu".
1927. - U Mostaru rođen Himzo Polovina, najsenzibilniji sevdalija, tri godine nakon smrti čuvenog mostarskog pjesnika Alekse Šantića, čije je pjesme („Emina“, "Hasanagin sevdah","Gonđe ružo u zelenom sadu", „Što te nema“, "Laku noć"...), prema mišljenju mnogih, pjevao najljepše i najemotivnije. Uporedo s pjevačkom karijerom Himzo je završio studij medicine, stekavši zvanje doktora - specijaliste neuropsihijatra. Objavio je brojne naučne medicinske radove u stručnim publikacijama. Radio je kao ljekar u Bolnici za mentalnu rehabilitaciju Jagomir u Sarajevu sve do svoje smrti. Pacijentima nije prilazio samo kao ljekar, nego kao prijatelj, sin, roditelj, zabavljač, uspješno primjenjujući metode psihijatrije, socioterapije i muzikoterapije. Bio je prvi psihijatar koji je primjenjivao muzikoterapiju u liječenju bolesnika u BiH. Još jedna karakteristika ovog doajena sevdaha jeste da je pjevao o gotovo svim gradovima Bosne i Hercegovine: lijepom gradu Višegradu, postanku Banje Luke, Saraj Bosni - Sarajevu divnom mjestu, Tuzli koju je opasala guja, hairima Mehmed-paše Sokolovića... Himzine ploče i kasete prodavane su u milionskim tiražima, a vrlo rado se odazivao i nastupao na humanitarnim koncertima, po bolnicama, domovima penzionera, domovima za napuštenu djecu... Bio je i srcem i svojim ljekarskim pozivom veliki humanist.
Adin Hebib, bh. akademski slikar, slavi 71. rođendan
1955. – U Mostaru rođen Adin Hebib, bosanskohercegovački akademski slikar. Sa slikanjem je započeo još kao dijete, a 1978. je završio Akademiju lijepih umjetnosti u Beogradu. Osamdesetih godina prošlog stoljeća u Parizu je usavršio i specijalizirao ekspresionizam. Djela Adina Hebiba nalaze se širom svijeta, u Vatikanu, Bundes Presidiumu, gradskim vijećnicama Zagreba, Geteborga, Bad Godesberga, Insbruka, Osla, Trsta, Istanbula, Sarajeva, Martinika, Bretena, te u privatnim kolekcijama. Priredio je više od 40 samostalnih izložbi u BiH, regiji i inozemstvu (Manhajm, Breten, Karlsrue, Baden-Baden, Dizeldorf, Bon, Insbruk, Bruges, Kairo, Kuvajt, Frankfurt, Geteborg, Kopenhagen, Trst, Veseling, Oslo/Sandvika, Vašington, Istanbul, Martinik...). Adin Hebib je dobitnik jedanaest evropskih prvih nagrada za grafički dizajn, te niza drugih stručnih nagrada i priznanja.
1955. - Umro engleski mikrobiolog Aleksander Fleming (Alexander), koji je 1928. iz gljive penicilium notatum izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kad su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernst Boris Čejn (Chain) i australijski ljekar Hauard Volter Flori (Howard Walter Florey) primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. s njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu.
1972. - Rođen Tarik Filipović, jedan od najboljih regionalnih glumaca i TV voditelja. Glumačku karijeru počeo je u dječijem ansamblu Narodnog pozorišta u Zenici. Studirao je na zagrebačkoj Akademiji za kazalište, film i televiziju. Glumio je u više od 800 pozorišnih predstava, te brojnim filmovima i TV serijama. Medijsku slavu je stekao najprije u HRT-ovoj “Skrivenoj kameri”, a potom kao voditelj kviza “Tko želi biti milijunaš?”. Trenutno živi i radi u Zagrebu.
1973. - Vedin Musić, proslavljeni bh. fudbaler, danas slavi 53. rođendan. Fudbalsku karijeru počeo je u FK Gradini iz Srebrenika, a potom prešao u redove tuzlanske FK Slobode, gdje je ostao do 1996. godine. Nakon toga odlazi u Tursku, prvo u Istanbulspor A.Ş., te onda 1998. godine u Antalyaspor. Godine 2001., potpisao je ugovor s talijanskim klubom Como Calcio 1907, odakle 2003. godine odlazi u Modenu F.C., a nakon dvije godine prelazi u Torino F.C. Početkom 2011. godine potpisao je ugovor s NK Čelikom iz Zenice. Za bh. fudbalsku reprezentaciju debitovao je 30. novembra 1995., a posljednju utakmicu za reprezenatciju odigrao je 6. juna 2007. godine na kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo 2008. godine protiv reprezentacije Malte u pobjedi od 1:0.
1982. - Umro Salih Alić, bosanskohercegovački pjesnik. Bio je dopisnik sarajevskih novina “Jugoslavenskog lista” i “Večernje pošte”. Nakon kratkotrajnog boravka u Zagrebu, odlazi u Sarajevo, gdje je radio u islamskoj dioničkoj štampariji. Od 1936. godine živio je u Zagrebu, krećući se u bohemskom krugu Tina Ujevića te objavljivajući pjesme u brojnim časopisima i listovima.
2016. - Preminuo Dragan Nikolić, jedan od najboljih i najpoznatijih jugoslavenskih i srbijanskih glumaca. Proslavio se filmovima "Otpisani" i "Povratak otpisanih". Filmsku karijeru počeo je s filmom “Kad budem mrtav i beo” reditelja Živojina Pavlovića iz 1967., a nakon toga snimio je više od 120 filmova i TV serija. Bio je u braku s također slavnom glumicom Milenom Dravić.