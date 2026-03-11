Prije 89 godina rođen Jovan Divjak, bh. general, heroj i dobročinitelj

Na današnji dan 1937. godine, rođen je jedan od najpopularnijih generala i drugi čovjek Armije RBiH Jovan Divjak, ratni heroj, pisac i dobročinitelj. Iako je rođen u Beogradu, s obzirom na to da mu je otac porijeklom iz Bosanske krajine, Divjak se nacionalno izjašnjavao kao Bosanac, što je često isticao u intervjuima za domaće i inozemne medije.

Po završetku Vojne Akademije u Beogradu Divjak se školovao u Francuskoj. Od 1966. godine živio je i radio u Sarajevu. Sa suprugom Verom dobio je dva sina, Želimira i Vladimira. Radio je kao predavač u sarajevskoj kasarni "Maršal Tito". Od 1984. godine bio je komandant Teritorijalne odbrane Mostar, a 8. aprila 1992. godine postao je zamjenik komandanta Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Kazao je da je na to pristao jer je smatrao da je TO u sastavu Oružanih snaga Armije RBiH, a ne JNA i zato što je mislio da je ispravno da se prikloni "svojima".

Tokom agresije na BiH postao je jedan od zamjenika komandanta Armije RBiH i komandant Teritorijalnog okruga Sarajevo. Godine 1993., dodijeljen mu je čin brigadnog generala. Penzionisan je 1996. godine, a dvije godine kasnije je zbog "građanske neposlušnosti" vratio čin generala. Kako je u intervjuima objasnio, od 1992. do 1995. godine, te nekoliko godina poslije rata u BiH nagrađivani su i oni koji su to zaslužili i oni koji nisu. Krivo mu je bilo jer su se bogatili oni koji su mogli da spriječe zločin, a nisu uradili ništa. Upozorio je da će mnogi od njih da završe u Hagu, što se na kraju i dogodilo.

Od 1994. godine vodio je Udruženje "Obrazovanje gradi BiH". Cilj tog udruženja je da kroz stipendije, nabavke školskog pribora i ostalog pomogne djeci koja su u ratu izgubila jednog ili oba roditelja.

Odlikovan ordenom Legije časti

U julu 2001. godine dobio je orden Legije časti. To je doživio kao priznanje BiH, priznanje ljudima kojima je BiH paradigma jedinstva u razlikama. Godine 2008., Srbija je podigla optužnicu za ubistvo 11 vojnika JNA tokom 2. i 3. marta 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Divjak je prvi put uhapšen 2010. godine na aerodromu u Minhenu tokom putovanja u Berlin. Međutim, ubrzo je pušten, a 3. marta 2011. godine uhapšen je na aerodromu u Beču prema Interpolovoj potjernici koju je za njim raspisalo Tužilaštvo Republike Srbije zbog zločina u Dobrovoljačkoj.

Njegovo hapšenje je izazvalo burne reakcije, ne samo u BiH nego i u regionu. Krajem jula sud je odbio da ga izruči Beogradu, pa se vratio u Sarajevo. Na velikom dočeku u Skenderiji bili porodica, rodbina, prijatelji, stipendisti i saradnici njegove Fondacije.

Dvije godine kasnije Sud u Hagu ga je oslobodio odgovornosti za ubistva u Dobrovoljačkoj ulici.

Legendarni general preminuo je 8. aprila 2021. godine.