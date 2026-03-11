Jasmina Biščević Tokić pozvala Vladu: Stavite van snage Odluku o finansijskoj konsolidaciji KCUS-a ili ću obavijestiti nadležne organe

Tokom poslaničkog sata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zastupnica Jasmina Biščević Tokić (SDA) zatražila je od Vlade FBiH da stavi van snage izmjenu Odluke o finansijskoj konsolidaciji KCUS-a i da u roku od 15 dana je objavi u službenim novinama te da je obavijesti o tome.

- Odluka je donesena suprotno Zakonu o finansijskoj konsolidaciji i metodologiji. Navedeni Zakon ne predviđa mogućnost izmjene usvojenih odluka. Bez pravnog osnova i bez propisanih kriterija Vlada FBiH je postupila samovoljno. To je doneseno bez pravnog osnova, samo je djelimično ispoštovana metodologija. U izmijenjenom programu se vidi da će 15,7 miliona biti raspoređeni na 4 miliona za izmirenje tekućih obaveza, a ostalo za medicinsku opremu. Pravilnik da program mora predviđati utrošak sredstava po godinama, što nije urađeno. Ako se ne postupi tako, obavijestit ću nadležne organe - navela je.