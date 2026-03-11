Drvar: Završeno razminiranje na lokalitetu Šipovljani

Načelnica općine Drvar Dušica Runić održala je radno-konzultativni sastanak s predstavnicima deminerske organizacije „UEM“ d.o.o. Hadžići i Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC), na kojem je potvrđen završetak razminiranja na lokalitetu Šipovljani.

Tijekom sastanka istaknuto je kako su uspješno okončane aktivnosti tehničkog izviđanja i čišćenja minski sumnjive površine. Prema službenom podacima BHMAC-a, očišćena definirana površina iznosi 8.195 metara četvornih, dok ukupni obujam očišćenih radnih staza unutar ograničene površine iznosi 48.789 metara četvornih.

Radove na uklanjanju i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava izvodila je organizacija „UEM“ pod nadzorom BHMAC-a, pridržavajući se važećih standarda za protuminsko djelovanje.

Načelnica Runić zahvalila je izvođačima i predstavnicima BHMAC-a na realizaciji projekta, naglasivši važnost ovih aktivnosti za opću sigurnost stanovnika Drvara.

Zaključeno je kako će Općina, u suradnji s relevantnim institucijama, nastaviti s planiranim čišćenjem preostalih sumnjivih površina, sukladno razvojnim prioritetima i strateškim ciljevima lokalne zajednice.