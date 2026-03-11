Lagumdžija bez saglasnosti Predsjedništva kosponzorirao Rezoluciju o osudi Irana koja je usvojena u Vijeću sigurnosti

Rezolucija koju su Vijeću sigurnosti UN-a podnijeli Jordan i zemlje članice Savjeta za saradnju arapskih država zaljeva Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirat usvojena je večeras u ovom međunarodnom tijelu.

Bosna i Hercegovina je bila jedna od 135 zemalja koje su kosponzori rezolucije, piše Istraga.ba.

Prilikom glasanja 13 zemalja je bilo za usvajanje dok su dvije bile suzdržane, Rusija i Kina.

Odluku o kosponzorstvu donio je predstavnik BiH u UN-u Zlatko Lagumdžija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije odlučivalo o ovom pitanju, a sjednica je trebala biti održana sutra.

- Ovi neopravdani i neprovocirani napadi predstavljaju flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta ciljanih država te jasno kršenje temeljnih pravila i principa međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija - navodi se u dopisu koju su predstavnici Zaljevskih zemalja i Jordana prethodno uputili svim zemljama članicama UN-a.