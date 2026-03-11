Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMBASADOR

Lagumdžija bez saglasnosti Predsjedništva kosponzorirao Rezoluciju o osudi Irana koja je usvojena u Vijeću sigurnosti

Bosna i Hercegovina je bila jedna od 135 zemalja koje su kosponzori rezolucije

Zlatko Lagumdžija. Screenshot

A. O. / Istraga.ba

11.3.2026

Rezolucija koju su Vijeću sigurnosti UN-a podnijeli Jordan i zemlje članice Savjeta za saradnju arapskih država zaljeva Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirat usvojena je večeras u ovom međunarodnom tijelu. 

Bosna i Hercegovina je bila jedna od 135 zemalja koje su kosponzori rezolucije, piše Istraga.ba.

Prilikom glasanja 13 zemalja je bilo za usvajanje dok su dvije bile suzdržane, Rusija i Kina.

Odluku o kosponzorstvu donio je predstavnik BiH u UN-u Zlatko Lagumdžija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije odlučivalo o ovom pitanju, a sjednica je trebala biti održana sutra.

- Ovi neopravdani i neprovocirani napadi predstavljaju flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta ciljanih država te jasno kršenje temeljnih pravila i principa međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija - navodi se u dopisu koju su predstavnici Zaljevskih zemalja i Jordana prethodno uputili svim zemljama članicama UN-a.

U dopisu se ističe da su izloženi kontinuiranim napadima Irana koji uključuju projektile i bespilotne letjelice, a koji neselektivno ciljaju civile i civilnu infrastrukturu.

- Ovi kontinuirani neselektivni napadi u gusto naseljenim područjima rezultirali su smrtnim ishodima i povredama. Kao odgovor na to, Kraljevina Bahrein, u ime država članica GCC-a i Jordana, podnijela je nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti kojim se osuđuju ovi gnusni napadi, zahtijeva se trenutni prekid svih napada Islamske Republike Iran protiv njih te ponovno potvrđuju principi Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta - stoji u dopisu, piše Istraga.ba.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# DENIS BEĆIROVIĆ
# ZLATKO LAGUMDŽIJA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.