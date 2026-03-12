Vijeće ministara danas o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Ovaj nacrt zakona predstavlja jednu od dvije prioritetne legislative predviđene Moneyval preporukama.

MONEYVAL, mehanizam Vijeća Evrope, provodi evaluaciju nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu FATF-a očekuje se na plenarnoj sjednici FATF-a u junu 2026. godine.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta sporazuma o zajmu (Projekt održivog upravljanja otpadom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Pred ministrima bi se trebali naći i: Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata; Izvještaj o statusu, pravnom osnovu, finansiranju i sigurnosnim aspektima privremenog prihvatnog centra Blažuj, kao i Informacija o potrebi uravnoteženog pristupa radnim migracijama i sigurnosnim aspektima migracione politike u BiH. Predlagač ovih tačaka je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o utvrđivanju liste esencijalnih lijekova u BiH, kao i Informacija o presudi Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH bi pod oznakom povjerljivo trebalo razmatrati Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru, u periodu od 1. jula do 31. decembra 2025. godine, kao i Prijedlog programa rada Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za 2026. godinu.