Aliefendić osporava što se Handžar divizija izjednačava s četnicima i ustašama, a HDZ traži da se i komunisti izjednače

Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH na prijedlog Naše stranke se raspravlja o Deklaraciji o osudi fašističkih, nacističkih i antisemitskih obilježja, slogana i poruka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

- Predloženom Deklaracijom, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije bi osudio svako isticanje, upotrebu i propagiranje fašističkih, nacističkih i antisemitskih simbola, poruka i obilježja na prostoru Federacije BiH - naveo je šef Kluba Naše stranke Mirsad Čamdžić.

Zastupnik Almedin Aliefendić je osporio to što se u istu ravan stavlja Handžar divizija s četničkim i ustaškim pokretom.

- Historijski je dokumentovano da su Bošnjaci bili među najvećim žrtvama na području BiH. Posebno su bili izloženi sistematskom nasilju četničkog pokreta i cilj je bio čišćenje teritorija od muslimanskog stanovništva. U tom kontekstu smatram historijski pogrešno stavljati u isti kontekst. Zbog toga smatram da je potrebno mnogo pažljiviji pristup - istakao je.

HDZ BiH smatra da se i partizani trebaju izjednačiti s ostalim totalitarnim ideologijama. Šef Kluba DF-a Mahir Mešalić je kazao da će podržati ukoliko se ne izjednače partizani s ostalim ideologijama.