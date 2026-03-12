Sudija Vrhovnog suda FBiH Jasmin Jahjaefendić otišao u penziju

Sudija Jasmin Jahjaefendić u februaru 2026. godine odlaskom u penziju napustio je poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), na koju je imenovan u oktobru 2018. godine.

Prethodno je obavljao funkciju Predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, te sudije građansko-pravne oblasti.

U toku svoje pravosudne karijere bio je prepoznat kao izuzetan i stručan sudija u građansko-pravnoj oblasti, a također je dao i zapažen doprinos radu Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda F BiH. Kao Predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu ostaće zapamćen kao pravedan i odgovoran rukovodilac.