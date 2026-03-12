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PREPOZNAT KAO IZUZETAN

Sudija Vrhovnog suda FBiH Jasmin Jahjaefendić otišao u penziju

Prethodno je obavljao funkciju Predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, te sudije građansko-pravne oblasti

Jasmin Jahjaefendić. N1

A. O.

12.3.2026

Sudija Jasmin Jahjaefendić u februaru 2026. godine odlaskom u penziju napustio je poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), na koju je imenovan u oktobru 2018. godine.

Prethodno je obavljao funkciju Predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu, te sudije građansko-pravne oblasti. 

U toku svoje pravosudne karijere bio je prepoznat kao izuzetan i stručan sudija u građansko-pravnoj oblasti, a također je dao i zapažen doprinos radu Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda F BiH. Kao Predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu ostaće zapamćen kao pravedan i odgovoran rukovodilac. 

Svoj doprinos je dao i kao član radnih grupa i strukovnih odjeljenja, a sve kolege Vrhovnog suda F BiH, kao i cijela pravosudna zajednica će ga spominjati i pamtiti kao vrsnog stručnjaka i dragog kolegu, koji je našu profesiju činio dostojanstvenom, navode iz Vrhovnog suda FBiH.     

# VRHOVNI SUD FBIH
# PENZIJA
# JASMIN JAHJAEFENDIĆ
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