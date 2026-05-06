Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZBOG ISTEKA ROKA

Zubak izašao na slobodu: Sud ukinuo pritvor

Vrhovni sud FBiH utvrdio da ne postoji zakonski osnov za dalje zadržavanje

Optuženi tokom ranijeg sprovođenja u POSKOK. Avaz

B. A.

prije 4 dana

Tomislav Zubak pušten je na slobodu nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o ukidanju pritvora u predmetu koji se odnosi na sumnjivu prodaju "Vitezita".

Pritvor je ukinut jer je istekao zakonski rok od tri mjeseca, a u međuvremenu nije donesena nova odluka o njegovom produženju, zbog čega sud smatra da više ne postoji pravni osnov za zadržavanje u pritvoru.

Kako je pojašnjeno, u trenutku odlučivanja o žalbi branilaca nije bila donesena nova odluka po ranijem rješenju, pa je pritvor automatski prestao da važi.

Zubak je ranije uhapšen u oktobru prošle godine u okviru akcije "Barut", a protiv njega i još nekoliko osoba podignuta je optužnica zbog sumnje na zloupotrebu položaja i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

# VRHOVNI SUD FBIH
# PRITVOR
# TOMISLAV ZUBAK
# AKCIJA "BARUT"
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.