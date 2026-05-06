Zubak izašao na slobodu: Sud ukinuo pritvor

Tomislav Zubak pušten je na slobodu nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o ukidanju pritvora u predmetu koji se odnosi na sumnjivu prodaju "Vitezita".

Pritvor je ukinut jer je istekao zakonski rok od tri mjeseca, a u međuvremenu nije donesena nova odluka o njegovom produženju, zbog čega sud smatra da više ne postoji pravni osnov za zadržavanje u pritvoru.

Kako je pojašnjeno, u trenutku odlučivanja o žalbi branilaca nije bila donesena nova odluka po ranijem rješenju, pa je pritvor automatski prestao da važi.