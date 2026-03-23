Aleksandru Macanu i Savi Marinkoviću produžen pritvor za još dva mjeseca

Aleksandru Macanu i Savi Marinkoviću produžen je pritvor za još dva mjeseca, saznaje portal "Avaza". To je za naš medij potvrdio i advokat Duško Tomić.

Duško Tomić . B. Cerić / Avaz Duško Tomić . B. Cerić / Avaz

- Vrhovni sud FBiH im je odredio pritvor dva mjeseca. Međutim, prošla su dva mjeseca, ništa nije urađeno i Kantonalni sud u Sarajevu im je produžio za još dva mjeseca zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela. Po rješenju Kantonalnog suda oni se nalaze u pritvoru u Zenici – kazao je Duško Tomić za "Avaz".

Podsjećamo, Marinković i Macan su nepravosnažnom odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu osuđeni za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Sava Marinković je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 45 godina, a Aleksandar Macan na 15. Njima je presuda izrečena 27.12.2024. godine.

Trećeoptuženi za ubistva sarajevskih policajaca Marko Trifković ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon priznanja krivice. Podsjetimo, Vrhovni sud FBiH u januaru 2026. godine ukinuo je presudu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića kojom su Savo Marinković i Aleksandar Macan bili osuđeni.