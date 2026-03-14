Deseti protesti najavljeni za danas u Sarajevu: Okupljanje ispred Zemaljskog muzeja u BiH

Neformalna grupa mladih najavila je za danas, 14. marta 2026. godine, nove proteste u Sarajevu.

Bit će ovo deseti protest od nesreće tramvaja koja se dogodila 12. februara, u kojoj je život izgubio mladi student, dok su četiri osobe povrijeđene, uključujući jednu mladu osobu koja je teško povrijeđena.

- Pozivamo građane da nam se pridruže na protestima koji će biti održani u subotu, 14. marta, sa početkom u 12 sati ispred glavnog muzeja. Poziv je upućen svim građanima – studentima, srednjoškolcima, radnicima, penzionerima… da u što većem broju izađu i podrže borbu za bolje sutra. Dođite, budite dio promjene i pokažimo zajedno da glas građana mora biti saslušan - poručili su organizatori.

Podsjećamo, prethodni protest održan je prije nekoliko dana. Učesnici su tada šetali centralnim dijelovima grada, a protest je završen na glavnom gradskom trgu.

Kao i ranije, učesnici su nosili veliki transparent s porukom „Mladost koju je ubio sistem“, sa fotografijama mladih žrtava nesreća i nasilja. Transparent su nosili i roditelji pojedinih stradalih.

Organizatori su tada iznijeli nekoliko zahtjeva: sloboda okupljanja, utvrđivanje istine i pravde, odgovornost vlasti, siguran javni prevoz i izgradnja države u službi građana. Traže hitnu, nezavisnu i transparentnu istragu o nesreći, uz javno objavljivanje svih rezultata. Zatraženo je i da vještačenje provedu međunarodni stručnjaci, te da nadležne institucije otvore širu istragu o stanju u javnom preduzeću i dugogodišnjem urušavanju javnog prijevoza.

Učesnici protesta zatražili su i političku odgovornost vlasti, uključujući sazivanje sjednice lokalnog parlamenta u roku od sedam dana, prihvatanje ostavke aktuelne vlade i izbor nove izvršne vlasti koja bi preuzela odgovornost za sigurnost građana i funkcionisanje javnog prijevoza.