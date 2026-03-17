U Vlasenici upriličen zajednički iftar: Podršku Bošnjacima pružili muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović i federalni ministar Nerin Dizdar

U Vlasenici je u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica upriličen zajednički iftar kojem je prisustvovalo više od 50 Bošnjaka s područja ove općine, uz prisustvo brojnih zvanica iz javnog i vjerskog života.

Među gostima su bili tuzlanski muftija Vahid ef. Fazlović sa saradnicima, kao i federalni ministar Nerin Dizdar sa svojim timom.

Dobrodošlicu prisutnima uputio je glavni imam Medžlisa Vlasenica Nurdin Grahić, naglasivši značaj okupljanja i zajedništva u mjesecu ramazanu.

U svom obraćanju muftija Fazlović izrazio je zadovoljstvo što iftar dijeli s Bošnjacima Vlasenice, uputivši im iskrene čestitke i riječi podrške. Istakao je da su ovakvi susreti važni za očuvanje zajedništva, te naglasio da će Islamska zajednica i dalje biti uz svoj narod, posebno u sredinama gdje se suočavaju s brojnim izazovima.

On je ukazao i na težak položaj Bošnjaka u Vlasenici, ističući da je neophodno kontinuirano pružati podršku kako bi se unaprijedio njihov svakodnevni život i očuvala njihova prava.

Prisutnima se obratio i ministar Dizdar, koji obavlja funkciju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica. U svom obraćanju naglasio je da su Bošnjaci Vlasenice, u odnosu na mnoge druge sredine, u znatno težem položaju kada je riječ o ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

Poručio je da će njegovo ministarstvo nastaviti pružati podršku povratnicima, te istakao da stoji na raspolaganju Bošnjacima Vlasenice u rješavanju konkretnih problema s kojima se suočavaju.

Nakon iftara, u Hajrija džamija klanjana je teravija, koju je predvodio muftija Fazlović, čime je ovaj skup završen u duhu zajedništva, vjere i međusobne podrške.