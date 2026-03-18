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Pomama za rezolucijama i historijskim revizionizmom: Usred ekonomske krize vlasti se bave 2. svjetskim ratom

Narodna skupština RS usvojila pravno bezvrijednu rezoluciju, osuđuju ustašku ideologiju, četničku su preskočili

NSRS: SDS i PDP zajedno sa SNSD-om. Dejan Rakita / PIXSELL

Piše: Sedin Spahic

18.3.2026

Posljednji mjesec svjedočimo epidemiji rezolucija, koje u pravnom smislu nemaju nikakvo djejstvo, pa samim time, njihova jedina upotreba je u dnevnopolitičke svrhe.

Prvo je Naša stranka rezolucijom predložila osudu svakog isticanja, upotrebe i propagiranja fašističkih, nacističkih, antisemitskih obilježja, simbola, slogana i poruka na teritoriji Federacije BiH.

Četnički zločini

Na istoj sjednici na prijedlog HNS-a raspravljano je o deklaraciji o osudi svih totalitarnih režima. Manje-više, sve je bilo isto, osim što su stranke s hrvatskim predznakom pokušale izjednačiti komuniste s kolaboracionistima.

Nakon toga je Narodna skupština RS jučer usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, osuđuje se veličanje i proslavljanje zločinačkih ideja iz konteksta Drugog svjetskog rata, genocida nad Srbima u NDH, Holokausta i Porajmosa. Odluku je podržala i opozicija iz RS.

Naravno, odbijen je amandman da se jednako osude četnički zločini, uz govore da je to bila jedina legalna vojska.

Obim zločina

Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Enver Kazaz za „Avaz“ kaže da je historijska nauka utvrdila obime zločina ustaškog i četničkog pokreta, kao i njihovih satelita poput Handžar divizije.

Kazaz: Kopanje starih rana. Avaz

- Izvan svake razumne sumnje je dokazano da su četnički i ustaški pokreti bili genocidni i sarađivali na najgori mogući način sa italijanskim fašistima i njemačkim nacistima. Donositi rezolucije danas o općepoznatim stvarima podrazumijeva iznova politizirati te pokrete i kopati stare rane – naveo je Kazaz za „Avaz“.

Nedorasle elite

Smatra da je besmisleno i ideološki veoma neodgovorno donositi rezoluciju o samo jednom genocidnom pokretu, a zaboraviti drugi ili ostale.

- Imamo neobrazovane i nedorasle političke elite koje nas drže u zamkama površnog pogleda na prošlost i stvarnost. Svrha takvih pristupa u javnosti u posljednje vrijeme je uspaljivanje retorike u političkom polju – naglasio je Kazaz.

Dok u svijetu traje rat, imamo prijetnju raspada ekonomije na globalnom nivou, najjaču ekonomsku krizu, oni kao seoske lole se bave rezolucijama i pričaju o Drugom svjetskom ratu, kaže Kazaz.

# NSRS
# ENVER KAZAZ
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