Pomama za rezolucijama i historijskim revizionizmom: Usred ekonomske krize vlasti se bave 2. svjetskim ratom

Posljednji mjesec svjedočimo epidemiji rezolucija, koje u pravnom smislu nemaju nikakvo djejstvo, pa samim time, njihova jedina upotreba je u dnevnopolitičke svrhe.

Prvo je Naša stranka rezolucijom predložila osudu svakog isticanja, upotrebe i propagiranja fašističkih, nacističkih, antisemitskih obilježja, simbola, slogana i poruka na teritoriji Federacije BiH.

Četnički zločini

Na istoj sjednici na prijedlog HNS-a raspravljano je o deklaraciji o osudi svih totalitarnih režima. Manje-više, sve je bilo isto, osim što su stranke s hrvatskim predznakom pokušale izjednačiti komuniste s kolaboracionistima.

Nakon toga je Narodna skupština RS jučer usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, osuđuje se veličanje i proslavljanje zločinačkih ideja iz konteksta Drugog svjetskog rata, genocida nad Srbima u NDH, Holokausta i Porajmosa. Odluku je podržala i opozicija iz RS.

Naravno, odbijen je amandman da se jednako osude četnički zločini, uz govore da je to bila jedina legalna vojska.

Obim zločina

Politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Enver Kazaz za „Avaz“ kaže da je historijska nauka utvrdila obime zločina ustaškog i četničkog pokreta, kao i njihovih satelita poput Handžar divizije.