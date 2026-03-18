Cvijanović: "Predizborne i neozbiljne poruke Bećirovića da je BiH na korak do članstva u NATO"

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su poruke predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića da je BiH na korak do članstva u NATO plasirane u predizborne svrhe i neozbiljne.

- Reći da smo na korak do članstva u NATO savezu ili da su ispunjeni svi uslovi da BiH dobije poziv za članstvo je neozbiljno - istakla je Cvijanovićeva za Euronews povodom izjava Bećirovića koje je davao tokom posjete Briselu.

Cvijanović je navela da je i prije mjesec odgovarala na Bećirovićeve identične izjave, te podsjetila da ga je u realnije vode vratila i zamjenik generalnog sekretara NATO saveza Radmila Šekerinska koja je ukazala da je prvo neophodno obezbijediti unutrašnji konsenzus u domaćim institucijama, te preduzeti i ostale formalne korake.

Cvijanović je dodala da joj izjava Bećirovića više liči na temu koju je pogodno plasirati u predizbornoj godini, a ne nešto što ukazuje na stvarno stanje stvari.

– Osim toga, Program reformi jasno kaže da je riječ o saradnji i da se njome ne prejuidicira članstvo u NATO. Smatram da je ta saradnja dobra i do sada nisam vidjela nijedan pritisak od NATO koji bi otežao tu saradnju – naglasila je.

Međutim, dodala je, na unutrašnjem planu u okviru BiH ima puno manipulacija i čestih nastojanja da se zaobiđu komentari ili stavovi srpskih predstavnika, ali i to, kako je navela, uspješno rješavamo.