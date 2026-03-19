U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Historijska poruka: BiH nije prostor 'sukoba civilizacija'

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Historijska poruka: BiH nije prostor 'sukoba civilizacija'.

U prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu upriličeno je potpisivanje "Izjave o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i Bosni i Hercegovini".

Izjavu su potpisala 34 predstavnika akademskog, političkog, kulturnog, društvenog i vjerskog života Bošnjaka. U trenutku rastućih globalnih tenzija i sve učestalijih sukoba, grupa javnih ličnosti, akademika i predstavnika civilnog društva uputila je zajedničku izjavu kojom pozivaju na očuvanje mira.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović: Nema predstavnika Bošnjaka koji prihvataju narativ o podjeli društva i zemlje.

U prazničnom izdanju najtiražnijeg lista u Bosni i Hercegovini čekaju vas divne i inspirativne priče, bajramske poruke i intervjui.

O blagdanskoj atmosferi i lekcijama naučenim tokom ramazana, u bajramskom intervjuu za „Avaz“ govori prof. dr. hafiz Mensur ef. Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i prvi imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu.

Dirljiva i duhovita u isti mah priča o dedi Šabanu - ima 86 godina, do džamije možda i pola kilometra hoda, ali ne izostaje s namaza. Uostalom, bez njegovih ezana namazi i ne počinju, jer već godinama je mujezin džamije u Bogušićima kod Goražda.

Gradonačelnik Mamdani na iftaru s Bošnjacima u Njujorku. U emotivnom obraćanju govorio je o povezanosti s bošnjačkom zajednicom.

Bajram u porodici Ridvana Ozkut-Šehovića u Karamurselu, mjestu u Turskoj gdje Bošnjaci čine gotovo polovinu stanovništva: Pita se sprema, i dan-danas je to naš miris koji smo donijeli iz Bosne, kažu.

Iako su u velikim gradovima safovi brojniji, a obilježavanje velikog blagdana svečanije i raskošnije, radost Bajrama u malim, povratničkim mjestima čini se intenzivnijom. U daleko skromnijim uvjetima Bajram dočekuju i stanovnici Jeleča kod Foče, mjesta u kojem je nekad živjelo više od 800 stanovnika, a danas ih je tokom cijele godine svega tridesetak.

Kako blagdan dočekuju u Austriji? S porodicom Enise Šećerbegović: Samo da smo svi na okupu, a burek i baklava su obavezni.

Otkrivena metoda kojom Izrael ubija iranske čelnike. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Miroslav Stevanović dao je intervju za "Dnevni avaz" uoči baraža za Svjetsko prvenstvo.

Saznajte kako su mještani Ivnice kod Kaknja pokazali slogu i zajedništvo.

Advokat Nikica Gržić na ročištu: Osoba koja liči na Isaka pratila Sudsku policiju i mahala Faći.

Promet nekretnina u FBiH bilježi snažan rast. Cijene stanova u porastu, Sarajevo i dalje najskuplje tržište.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Bajramje vrijemera dosti, zajedniptva i zahvalnosti, a za mnoge bh. influenserice, poput Merjem Nuhić, Mahire Hajdarpašić, Nahle Tepić i Najle Muratović, ovaj praznik nosi i duboko lično i duhovno značenje.

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