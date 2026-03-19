Pojavio se novi snimak padobranskog skoka s Avazovog tornja

Nedavno je skakač pod maskom skočio s Avazovog tornja s padobranom, nakon što je preskočio zaštitnu ogradu na vrhu tornja, što je protiv pravila. Sada se pojavio novi snimak tog skoka snimljen sa zemlje.

Ovo nije prvi put da se ovakvi skokovi dešavaju. Poznat je skok Dimona, koji je uz saglasnost i pod pokroviteljstvom Red Bulla izveo padobranski skok i prikupio višemilionske preglede na internetu.

Ovoga puta radi se o nenajavljenom skoku. Pretragom na internetu otkriveno je da je skakač iz Nizozemske i da je već skočio sa mnogih poznatih zgrada širom svijeta. U Bosni i Hercegovini ranije je skočio i sa zgrade Bosmala.