Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Pojavio se novi snimak padobranskog skoka s Avazovog tornja

Nedavno je skakač pod maskom skočio s Avazovog tornja s padobranom, nakon što je preskočio zaštitnu ogradu na vrhu tornja, što je protiv pravila

Padobranski skok s Avazovog tornja. Screenshot

M. Až.

19.3.2026

Nedavno je skakač pod maskom skočio s Avazovog tornja s padobranom, nakon što je preskočio zaštitnu ogradu na vrhu tornja, što je protiv pravila. Sada se pojavio novi snimak tog skoka snimljen sa zemlje.

Ovo nije prvi put da se ovakvi skokovi dešavaju. Poznat je skok Dimona, koji je uz saglasnost i pod pokroviteljstvom Red Bulla izveo padobranski skok i prikupio višemilionske preglede na internetu.

Ovoga puta radi se o nenajavljenom skoku. Pretragom na internetu otkriveno je da je skakač iz Nizozemske i da je već skočio sa mnogih poznatih zgrada širom svijeta. U Bosni i Hercegovini ranije je skočio i sa zgrade Bosmala.

# AVAZ TWIST TOWER
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.