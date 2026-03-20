Edin ef. Memić: Ramazanski bajram je vjernička 'matura' duše i praznik oprosta i radosti

Ramazanski bajram dolazi kao kruna mjeseca odricanja, sabura i duhovnog uzdizanja. To je, kako ističe u razgovoru za Fenu glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Travnik Edin ef. Memić, "vjernička matura" nakon završene škole ramazana – škole u kojoj su se učile najvažnije životne lekcije.

- Ramazanski bajram je vjernička 'matura' nakon završene škole ramazana kroz koju su učili da poštuju vrijednost vremena, hrane, vode, zdravlja i međuljudskih odnosa - kaže ef. Memić, podsjećajući da je mjesec posta bio prilika da se čovjek vrati sebi, ali i drugima.

Tri bajramska dana, dodaje, dani su iskrene radosti i zahvalnosti zbog uspjeha ostvarenog kroz post, zekat, sadekatu-l-fitr i brojna druga dobročinstva. To je radost duše koja je, kroz odricanje, naučila cijeniti blagodat darovanog trenutka i toplinu pružene ruke.

Vjernici Bajram dočekuju sa čvrstim ubjeđenjem da su njihova dobra djela uzdignuta u najljepšem sjaju do Gospodara svjetova koji ta djela prima u zadovoljstvu prema njima – ljudima, koji su se odazvali na Njegov poziv.

- U jednom predanju stoji kako se Uzvišeni na bajramsko jutro ponosi pred melekima govoreći: 'Zbog onog što su činili i zbog onog čega su se odricali, Ja sam im oprostio i Ja sam njima zadovoljan' - podsjeća ef. Memić, naglašavajući duboku duhovnu poruku ovog blagdana – poruku oprosta, nade i Božije milosti.

Bajram je dan susreta i zagrljaja. Dan kada se obilaze rodbina, prijatelji i komšije, kada se dijeli radost i učvršćuju veze. To je i dan pomirenja, kada se pruža ruka onima s kojima su odnosi bili narušeni. U tim susretima, kako ističe ef. Memić, ogleda se istinska snaga zajednice – u spremnosti da se oprosti, zagrli i krene naprijed.

- Najiskrenije želim da dane Bajrama muslimani Bosne i Hercegovine, zajedno sa svim ostalim njenim narodima, dočekaju i provedu u zdravlju, sreći i međusobnoj pažnji – za dobrobit nas i naše djece koja koračaju iza nas, stajući u tragove naših stopa - poručio je ef. Memić u intervjuu Feni.

Prema Takvimu Islamske zajednice u BiH, prvi dan Ramazanskog bajrama je 20. marta. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu je održana u Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje je bajram-namaz klanjan u 6.29 sati, nakon čega je održana i bajramska hutba.

Istoga dana planirano je i tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića.

Drugi dan Bajrama, 21. marta, obilježava se kao Dan šehida. Tim povodom će na centralnom platou Šehidskog mezarja Kovači u Sarajevu biti upriličeno polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima, kao i posjeta mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Aliji Izetbegoviću.

Riječ 'bajram' na turskom jeziku označava praznik uopće, slavlje i veselje. Isti termin se koristi i u perzijskom jeziku. Na arapskom jeziku bajram se kaže ‘id, što znači praznik, blagdan, godišnjica.

Bajram-namaz je, prema hanefijskom mezhebu, dužnost onima kojima je obavezna džuma. Klanja se dva rekata, bez ezana i ikameta, uz dodatne tekbire. Vrijeme njegovog obavljanja počinje otprilike 45 minuta nakon izlaska sunca i traje do pred podne. Hutba se održava nakon namaza.

Posebna vrijednost pridaje se učenju tekbira, zikru i dovi uoči i tokom bajramskih dana.

Sunnet je da se za Bajram obuče najljepša odjeća, koristi miris, održi lična higijena i iskaže poštovanje prema drugima. Preporučeno je da se na ramazanski bajram nešto pojede prije namaza, dok se na Kurban-bajram ne jede prije povratka s namaza i kurbanske žrtve. Također je sunnet otići na bajram-namaz jednim putem, a vratiti se drugim.

Bajram se čestita riječima: "Bajram šerif mubarek olsun", "Mubarek ti Bajram", "Sretan Bajram" ili "Tekabbelellahu minna ve minkum" – uz dovu da Uzvišeni primi dobra djela.

Ramazanski bajram, praznik prekida posta, ostaje snažan podsjetnik da se kroz odricanje rađa zahvalnost, kroz strpljenje snaga, a kroz vjeru – nada koja nadilazi svakodnevicu i otvara prostor za duhovnu obnovu i zajedničko dobro.