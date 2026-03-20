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ČESTITAO BAJRAM REISU

Nadbiskup Vukšić: Gradimo mir koji proizlazi iz razoružanog srca, uma i života

Važno je uočiti tu Božju poruku koja nas sve još jednom podsjeća da je post duhovna škola unutrašnje preobrazbe na koju je pozvan svaki čovjek i narod, zajednica i država

Mons. Tomo Vukšić. Fena

S. S.

20.3.2026

Mons. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup, u povodu Ramazanskoga bajrama uputio je čestitku reisu-l-ulemi Islamske zajednice u BiH, Huseinu ef. Kavazoviću.

- U povodu blagdana Ramazanskoga bajrama, u svoje ime i uime ostalih katoličkih vjernika, s poštovanjem i radošću pozdravljam Vas i sve vjernike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i želim da na sve vas Milosrdni Gospodin izlije obilje svoga blagoslova.

I ove godine muslimani i kršćani u isto vrijeme postom se pripravljaju za svoje velike blagdane. Važno je uočiti tu Božju poruku koja nas sve još jednom podsjeća da je post duhovna škola unutrašnje preobrazbe na koju je pozvan svaki čovjek i narod, zajednica i država.

Papinski Dikasterij za međureligijski dijalog u svojoj Poruci muslimanima za mjesec Ramazan zahvaljuje Bogu za to providonosno podudaranje kalendara i zajedničko razdoblje posta i pobožnosti te želi da svi, u ovom vremenu intenzivne duhovnosti, vjernije slijedimo Božju volju i gradimo mir koji proizlazi iz razoružanog srca, uma i života. Takav mir je dar primljen od Boga i hrani se smanjenjem neprijateljstava kroz dijalog, vršenjem pravde i po ljubavi prema oprostu. Stoga, neka naša unutrašnja preobrazba postane put pročišćenja za obnovljeni svijet u kojem oružje rata ustupa mjesto hrabrosti mira - stoji u čestitki.

Prigodnu pojedinačnu čestitku nadbiskup Vukšić uputio je na više adresa među kojima i sarajevskom muftiji Nedžadu ef. Grabusu te članu Predsjedništva BiH Denisu Bećiroviću.

# TOMO VUKŠIĆ
# RAMAZANSKI BAJRAM
# BAJRAM
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