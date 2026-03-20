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OPĆINA NOVO SARAJEVO

Benjamina Karić počastila sugrađane bajramskim baklavama ispred džamije Grbavica II

U srdačnoj i toploj atmosferi, uz međusobne čestitke, obilježen je jedan od najradosnijih blagdana

Benjamina Karić dijelila baklave - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Dž. R.

20.3.2026

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić jutros je, nakon bajram-namaza, u haremu džamije Grbavica II podijelila radost Bajrama sa sugrađanima, počastivši ih tradicionalnim bajramskim baklavama.

U srdačnoj i toploj atmosferi, uz međusobne čestitke, obilježen je jedan od najradosnijih blagdana, simbol zajedništva, solidarnosti i porodičnih vrijednosti.

Načelnica Karić ovom prilikom uputila je iskrene čestitke svim građanima, poželjevši da Bajram provedu u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći.

# BAKLAVA
# BENJAMINA KARIĆ
# BAJRAM
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