Benjamina Karić počastila sugrađane bajramskim baklavama ispred džamije Grbavica II

Načelnica Općine Novo Sarajevo Benjamina Karić jutros je, nakon bajram-namaza, u haremu džamije Grbavica II podijelila radost Bajrama sa sugrađanima, počastivši ih tradicionalnim bajramskim baklavama.

U srdačnoj i toploj atmosferi, uz međusobne čestitke, obilježen je jedan od najradosnijih blagdana, simbol zajedništva, solidarnosti i porodičnih vrijednosti.

Načelnica Karić ovom prilikom uputila je iskrene čestitke svim građanima, poželjevši da Bajram provedu u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći.