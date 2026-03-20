Ćudić na komitetu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope: Islamofobija je moralni test za Evropu

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, govorila je danas na sjednici Komiteta za ravnopravnost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Tema je bila „Suzbijanje diskriminacije na osnovu religije i zaštita slobode religije i uvjerenja u Evropi“. Govor je započela sa bajramskom čestitkom te se u govoru fokusirala na islamofobiju nazvavši je moralnim testom za Evropu.

- Islamofobija je moralni test za Evropu. Ona se manifestuje kroz diskriminaciju na tržištu rada, kroz sumnjičave poglede na ulici, ali i kroz retoriku koja normalizuje strah i diskriminaciju. Kada ljude, sugrađane promatramo kroz prizmu sigurnosne prijetnje, to nije oprez, to je kolektivna stigmatizacija.

Historija Evrope nas upozorava šta se dešava kada su politike pisane predrasudama. Svaki put kada smo dehumanizirali “druge”, završili smo zapravo rušeći sami sebe.

Borba protiv islamofobije zato nije borba samo za muslimane. To je borba za samu ideju Evrope.

Zato moramo: braniti slobodu vjere i uvjerenja bez izuzetaka, sankcionisati govor mržnje, bez obzira odakle dolazi, ulagati u obrazovanje koje ruši a ne učvršćuje stereotipe i graditi politike koje ne profitiraju od straha.

Ali budimo iskreni: hrabrost u ovoj borbi znači suprotstaviti se i populizmu i onda kada populizam dolazi u elegantnom odijelu. Znači odbiti politiku koja dijeli građane na 'nas' i 'njih'.

Evropa nije definisana time koga isključuje, nego time koga štiti. Zato danas moramo jasno reći: nema kompromisa sa mržnjom. Nema relativizacije diskriminacije. I nema budućnosti za Evropu koja odustaje od svojih principa. Borba protiv islamofobije je borba za dostojanstvo, jednakost i zajednički život. U toj borbi ne leži slabost, već snaga Evrope, u koju moji sugrađani, državljani Bosne i Hercegovine i dalje duboko vjeruju.“

Ćudić je, također, uputila bajramsku čestitku u kojoj je posebno istakla potrebu za empatijom s onima koji stradaju:

- S mislima budimo uz one koji su u nevolji, i hrabro se suprotstavimo korištenju ratova širom svijeta za diskriminaciju i progon na osnovu vjere i uvjerenja“.

U kontekstu ove teme važno je spomenuti da je Vijeće Evrope obilježilo 15. mart, kao Međunarodni dan borbe protiv islamofobije te učestvovalo u zajedničkim aktivnostima s međunarodnim partnerima s ciljem mržnje prema muslimanima i jačanja zaštite slobode vjere i uvjerenja, saopćeno je.