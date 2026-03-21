Dan šehida: Sjećanje na one koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu

Drugog dana Ramazanskog bajrama u Bosni i Hercegovini obilježava se Dan šehida. Tog dana muslimani, učenjem dova i molitvi te posjetama mezarjima širom zemlje, odaju počast onima koji su dali živote u odbrani države.

Iako je Bajram vrijeme radosti za muslimane, u Bosni i Hercegovini drugi dan ovog blagdana nosi i posebnu emociju sjećanja na brojne ljude koji su stradali tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine.

Dan šehida posvećen je svim onima koji su hrabrošću i požrtvovanošću u odbrani domovine postali simbol borbe za pravdu, slobodu i dostojanstvo.

Ovaj dan ustanovljen je odlukom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 23. januara 1995. godine.

Tim povodom posjećuju se šehidska mezarja, obilaze porodice šehida, uče se hatme i dove te se podsjeća na njihovu veliku žrtvu i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.