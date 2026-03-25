Dino Durmić nakon propalog sastanka u Gradišci: Večeras sjednica kriznog štaba, odluka o nastavku protesta do kraja sedmice

Predstavnici Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH nisu se pojavili na sastanku u Bosanskoj Gradišci, koji je bio zakazan za danas u 12 sati, a na kojem su trebali biti otvoreni razgovori o problemima prijevoznika u BiH. Do ovog trenutka nije ponuđen ni alternativni termin, niti lokacija na kojoj bi takav sastanak bio održan, nakon što su prijevoznici obustavili proteste na graničnim prijelazima, očekujući snažniji angažman domaćih vlasti i pokretanje dijaloga sa susjednom Hrvatskom u vezi s pravilom 90/180, koje je proizvelo velike probleme bh. transportnoj industriji.

- Pojavili smo se mi iz konzorcijuma i premijer Vlade RS Savo Minić sa saradnicima. Nisu se pojavili predsjedavajuća Vijeća ministara i premijer FBIH. Iskreno, nismo očekivali da se nešto riješi danas, ali smo se nadali da će se pojaviti, da otvorimo ta pitanja i ko ih treba rješavati, s obzirom da su u nadležnosti sve tri vlade koje se trebaju usaglasiti – kazao je za „Avaz“ Dino Durmić, član rukovodstva Konzorcijuma Logistika BiH.

On dodaje da će večeras biti održan sastanak kriznog štaba, na kojem će biti inicirana nova sjednica plenuma konzorcijuma, koji će donijeti odluke u kojem pravcu će se protesti prijevoznika nastaviti. Ranije je najavljeno da će, u cilju zaštite prava na rad i opstanka sektora, oko 4.000 voznih jedinica ići prema institucijama koje ne budu postupale u skladu s preuzetim obavezama.

- Sigurno ćemo do kraja sedmice morati odlučiti šta i kako. Većina prijevoznika će odlučiti o tome, ali najlogičnije je da idemo prema institucijama koje ne žele ni da se sastanu, a kamoli da rješavaju probleme. Hrabro je ovo od tih ljudi što nisu došli, što nisu poslali svoje predstavnike, ali lično se nadam da će u toku dana biti iniciran sastanak. Nebitno kad i gdje, ali da se održi na ovom nivou, jer mi 14 mjeseci lutamo od jedne do druge vlade, od onog do ovog ministarstva, od jedne do druge institucije. Na kraju smo zaključili da zbog 16 naših gorućih problema sve tri vlade moraju sjesti. Nemoguće je da od 16 ne možemo riješiti bar 6, koji će nam olakšati poslovanje. Više od pola problema uopšte neće uticati na budžet, to su samo birokratski problemi – ističe Durmić.

Šutnju iz Vijeća ministara i Vlade FBiH tumači i kao poruku da sektor sa 47.000 zaposlenih nije bitan, ali podsjeća da je transportna industrija krvotok kompletne privrede.

- Danas u Gradišci imamo situaciju da na mjestu gdje je prošle sedmice u srijedu kolona bila 4 kilometra teretnih vozila, sad imamo dva parkirana kamiona, čijim je vozačima odbijen ulazak u Hrvatsku. To je zastrašujuće. 50 posto naftnih derivata u BiH koriste prevoznici koji se bave međunarodnim transportom. Mogu li oni sabrati koliko je to manje akciza, PDV-a, poreza u budžetu, bez tih firmi. BiH je jedina država koja svojim prevoznicima, koji se bave međunarodnim transportom, ne vraća dio akcize. Srbija svojima vraća 31 eurocent – ističe Durmić.