Odluka VSTV-a: Sarajlija nova državna tužiteljica, Kreštalici drugi mandat zamjenika glavne sarajevske tužiteljice

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice, koja se održala 25. i 26. marta u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovane su:

- Karadža Adina, na poziciju tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

- Sarajlija Sabina, na poziciju tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine;

- Radovanović Sokić Željka, na poziciju tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

- Rimac Danko, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 - Livno;

- Fuško Šemsudin, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;

- Hrustić Mladen, na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona;

- Kreštalica Sead, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo (drugi mandat, op.a.).

Na nivou Republike Srpske, imenovana je:

- Vukadin Anica, na poziciju zamjenice glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Kako je saopćeno, pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

- Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova - navode u saopćenju iz VSTV-a.

Također, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je donijelo odluku o stupanju na dužnost nosilaca pravosudnih funkcija koji su u prethodnom periodu imenovani, počevši od 8. aprila pove godine:

- Softić Merisa, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;

- Majkić Marko, sudija Osnovnog suda u Prijedoru;

- Cvijetinović Jovana, sutkinja Okružnog privrednog suda u Bijeljini;

- Alibašić Mirsada, sutkinja Općinskog suda u Zenici;

- Mandić Tomislav, sudija Općinskog suda u Širokom Brijegu;

- Šarenac Siniša, sudija Općinskog suda u Kiseljaku;

- Trifković Sanja, sutkinja Osnovnog suda u Trebinju;

- Halilović Alija, sudija Općinskog suda u Goraždu;