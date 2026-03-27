Odluka Predstavničkog doma PSBiH o formiranju Ureda glavnog pregovarača s EU proglašena neustavnom

Ustavni sud BiH proglasio je neustavnim odredbu o o osnivanju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovara BiH za vođenje pregovora o pristupanju EU.

Oni su postupali po zahtjevu 31 poslanika u NSRS, a zaključeno je da je odluka donesena mimo procedura, odnosno sporno je to što je Predstavnični dom sam sebe ovlastio za ovaj posao, bez da je istu odluku o ovlaštenju njih potvrdio i Dom naroda PSBiH.

- Ustavni sud je, između ostalog, slijedeći standarde koji proizlaze iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, istakao da osporenu odluku nije potvrdio Dom naroda u smislu člana IV/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje da sve zakonodavne odluke moraju odobriti oba doma. Stoga odluka koju je donio jedan dom zakonodavnog tijela prema nadležnostima iz člana III/1. Ustava Bosne i Hercegovine ne predstavlja odluku Parlamentarne skupštine u smislu člana IV/4.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Shodno tome, takva odluka ne može proizvesti pravno djelovanje jer nije u skladu sa članom I/2. u vezi sa članom IV/3.c) Ustava Bosne i Hercegovine. Odlučujući o djelovanju odluke Ustavnog suda, u skladu sa članom 61. stav (1) Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio ništavnost osporene odluke ab initio. Također, polazeći od činjenice da se radi o važnom pitanju ispunjavanja obaveza institucija BiH prema zahtjevima za početak pregovaračkog procesa za pristupanje EU, koje institucije BiH još uvijek nisu ispunile, Ustavni sud je, na osnovu člana 72. stav (4) Pravila Ustavnog suda, naložio Parlamentarnoj skupštini da u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja ove odluke u skladu sa svojim ovlaštenjima normira proceduru imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju BiH u EU i osnivanja ureda glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH - naveli su iz Ustavnog suda BiH.