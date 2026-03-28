Općina Novi Grad Sarajevo nabavila dva specijalizirana vozila za zimsko održavanje ulica

S ciljem unapređenja kvaliteta održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta tokom zimskih mjeseci, Općina Novi Grad Sarajevo izvršila je nabavku dva savremena specijalizirana vozila za zimsko čišćenje ulica. Za tu namjenu iz budžeta Općine izdvojeno je oko 350.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz ove općine.

Održavanje prohodnosti cesta i sigurnosti pješaka tokom zimskih mjeseci predstavlja jedan od ključnih izazova za komunalna poduzeća, a uzimajući u obzir dosadašnje stanje i potrebu za efikasnijom reakcijom na terenu, Općina je donijela odluku o opremanju Javnog preduzeća “Lokom”, te su nabavljena dva specijalizirana vozila, koja će tokom zimskih mjeseci vršiti čišćenje novogradskih ulica od snijega.

Ova nabavka predstavlja početak sistemskog rješavanja dugogodišnjih izazova u oblasti zimskog održavanja saobraćajnica. Na ovaj način stvaraju se uslovi da JP “Lokom” vlastitom mehanizacijom vrši čišćenje snijega i posipanje ulica, omogućava se brži izlazak na teren, posebno u padinskim dijelovima općine, a čime će se osigurati bolja prohodnost lokalnih i nekategorisanih cesta za sve stanovnike Novog Grada.

Vozila su već isporučena i predata na korištenje preduzeću “Lokom”. Radi se o multifunkcionalnim vozilima koja su opremljena modernim snježnim plugovima i posipačima, prilagođenim za rad u uskim ulicama i na zahtjevnim terenima koji karakterišu veliki dio općinske cestovne mreže.

Ovim korakom Općina Novi Grad Sarajevo odgovarat će na potrebe građana, a krajnji cilj je da JP “Lokom” u budućnosti preuzme vodeću ulogu u održavanju komunalne higijene.