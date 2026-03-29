SDP: Imovina pripada Bosni i Hercegovini i svako buduće tretiranje ovog pitanja mora uvažiti tu činjenicu

U vezi sa medijskim natpisima na temu državne imovine, ali i jasne potrebe što skorijeg reguliranja ovog pitanja, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da je vlasništvo države nad imovinom neupitna kategorija, navodi se u saopćenju SDP-a.

- Ustav Bosne i Hercegovine i presude Ustavnog suda BiH su nedvosmislene. Imovina pripada Bosni i Hercegovini i svako buduće tretiranje ovog pitanja mora uvažiti tu činjenicu. Za nas u SDP BiH su potpuno neprihvatljiva bilo kakva “fleksibilna” tumačenja ove činjenice.

Potpuno uvažavamo i prihvatamo realnost potrebe stavljanja državne imovine u funkciju razvoja Bosne i Hercegovine i dobrobiti njenih građana. Ističemo da svaki razgovor i svako rješenje mora biti regulirano na državnom nivou.

Nesporno je da je radi efektivnosti u određenom obimu nužno državnu imovinu staviti na raspolaganje i nižim nivoima upravljanja u Bosni i Hercegovini kroz omogućenje prava korištenja. U tom smislu pozivamo sve činitelje pravnog poretka Bosne i Hercegovine da se posvete rješavanju ovog pitanja u skladu sa nadležnostima definisanim Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, Ustavom Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda BiH.