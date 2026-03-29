Zabrinuti svi, institucije, udruženja, eksperti i građani: "Buk Bijela" donosi katastrofu nizvodno

Tokom javnih rasprava u Foči i Plužinama u Crnoj Gori predstavljen je nacrt studije utjecaja na okoliš buduće hidroelektrane „Buk Bijela“ kod Foče. Jedan od najvećih energetskih objekata u regionu zajednički planiraju graditi elektroprivrede Srbije i RS. Stvaranje akumulacionog jezera u dužini od približno 11,5 kilometara, s gotovo 16 miliona kubnih metara vode i visinom brane od 57 metara, izaziva opravdanu zabrinutost i reakcije ekoloških organizacija, građana, pa i institucija vlasti u FBiH, zbog potencijalnih opasnosti po BPK Goražde nizvodno od Foče.
U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ukazali su nam na ozbiljnu zabrinutost nevladinih organizacija, pojedinaca i stručnjaka iz oblasti geoekologije, hidrologije, geomorfologije, klimatologije, meteorologije, geologije, pedologije i drugih disciplina.
Negativni utjecaji
- Čitanjem sadržaja Studije utjecaja na životnu sredinu prepoznati su značajni negativni utjecaji kako uzvodno od predviđene brane, tako i nizvodno niz rijeku Drinu, zahvatajući veliki dio njenog uzdužnog profila koji se nalazi na teritoriji BPK. U scenariju intenzivnih padavina, na gornjem slivu rijeke Drine, uključujući slivove Pive i Tare, posljedice po nizvodna područja Federacije BiH mogle bi biti izuzetno ozbiljne i potencijalno katastrofalne – kazali su za „Avaz“ u ovom ministarstvu.
Podsjećaju da je Ustavni sud BiH 16. jula 2021. godine, po zahtjevu 24 člana Zastupničkog doma PSBiH, donio odluku da postoji spor u vezi s odlukom o koncesijama u pogledu koncesijskog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijelo Republika Srpska. Komisiji BiH za koncesije je naloženo da u roku od tri mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i RS. Kako spor nije riješen, navode iz Federalnog ministarstva, potrebno je zatražiti prekid postupka dok se ovo pitanje ne riješi. Osim toga, Zakonom koji je donio visoki predstavnik, raspolaganje državnom imovinom je zabranjeno.
Poremećen ambijent
Uz rizik od poplava, projekt HE “Buk Bijela” sobom nosi i niz neriješenih pravnih pitanja, uključujući pitanje državne imovine i koncesija, uz obavezu poštivanja odluka nadležnih institucija.
Detaljnu analizu dokumentacije uradio je i ekspert u oblastima geografije i hidrologije, Muriz Spahić, koji kaže da, nakon ranije izgrađenih HE „Piva“ u Crnoj Gori i HE „Višegrad“, planirana HE „Buk Bijela“ ne ulazi u prirodan sistem, već u poremećeni hidrotehnički ambijent, te da ignoriranje efekata takvog kaskadnog sistema znači potcjenjivanje stvarnih rizika, naročito u uvjetima velikih voda.
- Iskustvo poplava iz 2010. godine pokazuje da rizik u kaskadnim sistemima ne proizlazi samo iz količine padavina, već iz međudjelovanja više akumulacija i operativnih odluka u kriznim situacijama. Grad Goražde, smješten u zoni hidrauličke interakcije, već je osjetio posljedice takvih procesa. U tom svjetlu, procjene zasnovane isključivo na srednjim i malim vodama, bez detaljnih simulacija ekstremnih scenarija i bez integrisanog modela cijelog sliva, ostaju parcijalne i nedovoljne za pouzdanu procjenu bezbjednosti – naglašava Spahić.
Prekoračivanje Ustava
- Zabrinuti smo zbog utjecaja na kvalitet života, ali najveća opasnost je regulacija vodostaja s kojom imamo bolna iskustva. Zabrinjava i grubo zanemarivanje odluka nadležnih institucija i prekoračenje ustavnih nadležnosti – kazao nam je premijer BPK Goražde Senad Čeljo.
Primjedbe dostavljene
Federalno ministarstvo je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS dostavilo primjedbe na Studiju utjecaja na životnu sredinu Agencije za vodno područje rijeke Save, Fondacije Atelje za društvene promjene, Aarhus centra Sarajevo i Vlade BPK Goražde.