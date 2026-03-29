Zabrinuti svi, institucije, udruženja, eksperti i građani: "Buk Bijela" donosi katastrofu nizvodno

Tokom javnih rasprava u Foči i Plužinama u Crnoj Gori predstavljen je nacrt studije utjecaja na okoliš buduće hidroelektrane „Buk Bijela“ kod Foče. Jedan od najvećih energetskih objekata u regionu zajednički planiraju graditi elektroprivrede Srbije i RS. Stvaranje akumulacionog jezera u dužini od približno 11,5 kilometara, s gotovo 16 miliona kubnih metara vode i visinom brane od 57 metara, izaziva opravdanu zabrinutost i reakcije ekoloških organizacija, građana, pa i institucija vlasti u FBiH, zbog potencijalnih opasnosti po BPK Goražde nizvodno od Foče.

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ukazali su nam na ozbiljnu zabrinutost nevladinih organizacija, pojedinaca i stručnjaka iz oblasti geoekologije, hidrologije, geomorfologije, klimatologije, meteorologije, geologije, pedologije i drugih disciplina.

Negativni utjecaji

- Čitanjem sadržaja Studije utjecaja na životnu sredinu prepoznati su značajni negativni utjecaji kako uzvodno od predviđene brane, tako i nizvodno niz rijeku Drinu, zahvatajući veliki dio njenog uzdužnog profila koji se nalazi na teritoriji BPK. U scenariju intenzivnih padavina, na gornjem slivu rijeke Drine, uključujući slivove Pive i Tare, posljedice po nizvodna područja Federacije BiH mogle bi biti izuzetno ozbiljne i potencijalno katastrofalne – kazali su za „Avaz“ u ovom ministarstvu.

Podsjećaju da je Ustavni sud BiH 16. jula 2021. godine, po zahtjevu 24 člana Zastupničkog doma PSBiH, donio odluku da postoji spor u vezi s odlukom o koncesijama u pogledu koncesijskog dobra i nadležnosti za njihovo donošenje koje je donijelo Republika Srpska. Komisiji BiH za koncesije je naloženo da u roku od tri mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i RS. Kako spor nije riješen, navode iz Federalnog ministarstva, potrebno je zatražiti prekid postupka dok se ovo pitanje ne riješi. Osim toga, Zakonom koji je donio visoki predstavnik, raspolaganje državnom imovinom je zabranjeno.

Poremećen ambijent

Uz rizik od poplava, projekt HE “Buk Bijela” sobom nosi i niz neriješenih pravnih pitanja, uključujući pitanje državne imovine i koncesija, uz obavezu poštivanja odluka nadležnih institucija.