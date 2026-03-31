Banja Luka: Pronađene osobe koje su napale hrvatskog konzula, slijedi prekršajni postupak

Policija u Banjoj Luci identifikovala je osobe koje su učestvovale u sukobu s konzulom prvog reda Republike Hrvatske, koji je prijavljen 29. marta u 4.15 sati.

Iz Policijske uprave Banja Luka saopćeno je da su poduzetim mjerama i radnjama rasvijetlili prijavljeni događaj.

- U vezi s navedenim, policijski službenici su utvrdili da su u fizičkom sukobu učestvovala lica V.V., D.B. i M.Z., svi iz Banje Luke, kao i lica P.L. i D.L., državljani Hrvatske. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, bit će pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja vrijeđanje, tuča i fizički napad iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru. O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci – Odjeljenje za prekršaje - naveli su iz policije.

Podsjećamo, Davor Pranjić, potpredsjednik Republike Srpske, ranije je saopćio da je u Banjoj Luci napadnut konzul prvog reda Republike Hrvatske, ističući da je tu informaciju primio s ozbiljnom zabrinutošću.

O incidentu se oglasio i Zoran Piličić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banjoj Luci, koji je osudio napad i pozvao nadležne institucije da pronađu i procesuiraju odgovorne.

Reagovao je i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je najoštrije osudio napad poručivši da ovakvi incidenti nisu prihvatljivi i da ne smiju postati dio svakodnevice.