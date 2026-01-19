Policija došla radi prijave nasilja u porodici, pa zatekla arsenal oružja u kući

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka uhapsili su muškarca inicijala Lj. G. iz Banje Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici".

Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici, policijski službenici su pronašli oružje i municiju.

Oduzeta su dva mitraljeza M53 kalibra 7,9 mm, tri rezervne cijevi za mitraljez, karabin M48 kalibra 7,9 mm, lovačka puška, pet redenika za mitraljez M53 bez municije, nosač optike za vojni snajper, 1.686 komada municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici" i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".