Nasilje nad djecom u porastu, alarmantni podaci

Nasilje među i nad djecom sve je izraženiji problem, uz primjetan rast prijava i sve složenije oblike ponašanja. Podaci pokazuju da se veliki broj slučajeva odnosi na obrazovanje, porodične odnose te zanemarivanje i zlostavljanje djece.

Posebno zabrinjava činjenica da je vršnjačko nasilje često prisutno u svakodnevnom životu djece, dok se na verbalno nasilje nerijetko ne reaguje dovoljno ozbiljno.

Digitalno nasilje dodatno pogoršava situaciju, jer ne prestaje izlaskom iz škole, već se nastavlja putem interneta, ostavljajući dugoročne posljedice na mentalno zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju na nedostatak preventivnih programa i sistemske podrške, te ističu potrebu za jačanjem institucija, edukacijom djece i većom zaštitom njihovih prava kako bi se spriječile teže posljedice.