Euforija zbog uspjeha Zmajeva ne prestaje: Lekcija kakvi možemo i trebamo biti

Ne postoji politička ideja, cilj ili događaj, koji bi mobilizirao toliki broj ljudi da izađu na ulice bh. gradova, kao što su to učinili nogometni Zmajevi, čija je pobjeda podstakla ljude širom zemlje da se spontano pretvore u masu na ulicama.
Najbolja ilustracija
Prizori s ulica bh. gradova najbolji su dokaz koliko su građani žedni dobrih vijesti i uspjeha. Jesu li nam pobjede toliko važne zato što ih nemamo puno, može li uspjeh postati zarazan i poprimiti razmjere epidemije i može li primjer zajedničke želje, borbe, požrtvovanosti i zalaganja Edina, Tarika, Nikole, Ivana i ostalih biti lekcija za sve nas!?
- Reprezentacija BiH, i u stvarnom i u simboličkom smislu, reprezentira ono što najveći broj ljudi želi i očekuje, a evidentno je, ono što se radom i zajedničkim zalaganjem i postigne! Toliko osmijeha, pozitivne energije, ponosa i solidarnosti zbog velikog uspjeha reprezentacije najbolja su ilustracija i lekcija njihovim primjerom kakvi možemo i trebamo biti u svim oblastima – kazao nam je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Dino Abazović.
Psiholog i politički analitičar Ibrahim Prohić smatra da je reakcija javnosti ustvari kompenzacija.
- Opšte nezadovoljstvo se imaginarno prevladava uspjehom izvan sopstvene egzistencije. Psihološki apaurin koji traje kratko – dodaje Prohić.
Podsjeća da emocionalna i socijalna distanca među etničkim grupama u BiH nikad nije bila duboka kao posljednjih decenija, ali da je riječ o „vještačkom, planski produciranom i hinjski održavanom stanju trajnog konflikta u korist političkih moćnika“.
- Prosti uzurpatori zloupotrebom mandata i svakodnevnom manipulacijom građanima zagađuju društveni prostor – navodi Prohić.
Sociolog Vladimir Vasić kaže da sportska euforija u BiH predstavlja tipičan primjer kratkotrajnog kolektivnog identiteta, koji se formira oko uspjeha nacionalnog tima.
Politička prepucavanja
- U tim trenucima stvarno stanje društva biva potisnuto osjećajem zajedništva i ponosa, ali je taj osjećaj izrazito ograničenog trajanja. Kako euforija jenjava, društvo se brzo vraća u svakodnevnu realnost, obilježenu podjelama, nepovjerenjem i institucionalnom slabošću, pri čemu se i ovakvi uspjesi često koriste kao povod za međunacionalna prepucavanja i politička podkusurivanja – kaže Vasić.
Dodaje da se i sportski uspjesi rijetko doživljavaju kao prilika za dugoročnu društvenu koheziju.
- Zato svaki veliki sportski rezultat predstavlja autentičan izvor ponosa i zajedništva, ali s druge razotkriva ograničenja društva da taj trenutak pretvori u dugoročnu vrijednost koja nadilazi samu euforiju. Zanimljivo je da oni koji najmanje imaju zasluga za bilo čiji uspjeh traže ovacije i sami sebi na prsa kače ordene časti – ističe Vasić.
Pobjede jesu važne
Tolika radost govori da smo gladni uspjeha i normalnih, dobrih vijesti, kaže sociolog Vedran Francuz.
- Pobjede nam jesu važne jer ih nemamo često, ali upravo zato mogu biti zarazne. Ne zbog rezultata samog, nego zbog onoga što stoji iza njega - zajedništvo, disciplina i jasna borba za isti cilj. Lekcija je jednostavna – ne nedostaje nama potencijal, nego povjerenje. A bez povjerenja nema ni društva, ni pobjeda – kaže Francuz.