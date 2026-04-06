Euforija zbog uspjeha Zmajeva ne prestaje: Lekcija kakvi možemo i trebamo biti

Ne postoji politička ideja, cilj ili događaj, koji bi mobilizirao toliki broj ljudi da izađu na ulice bh. gradova, kao što su to učinili nogometni Zmajevi, čija je pobjeda podstakla ljude širom zemlje da se spontano pretvore u masu na ulicama.

Najbolja ilustracija

Prizori s ulica bh. gradova najbolji su dokaz koliko su građani žedni dobrih vijesti i uspjeha. Jesu li nam pobjede toliko važne zato što ih nemamo puno, može li uspjeh postati zarazan i poprimiti razmjere epidemije i može li primjer zajedničke želje, borbe, požrtvovanosti i zalaganja Edina, Tarika, Nikole, Ivana i ostalih biti lekcija za sve nas!?

- Reprezentacija BiH, i u stvarnom i u simboličkom smislu, reprezentira ono što najveći broj ljudi želi i očekuje, a evidentno je, ono što se radom i zajedničkim zalaganjem i postigne! Toliko osmijeha, pozitivne energije, ponosa i solidarnosti zbog velikog uspjeha reprezentacije najbolja su ilustracija i lekcija njihovim primjerom kakvi možemo i trebamo biti u svim oblastima – kazao nam je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Dino Abazović.