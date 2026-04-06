Kupovna moć građana u strmoglavom padu: BiH na začelju Evrope, hrana je privilegija

Bosna i Hercegovina je na začelju Evrope kada je u pitanju kupovna moć njenog stanovništva, pokazala je analiza Organizacije za ekonomsku saradnji i razvoj (OECD) i Svjetske banke.

Podaci koje je dodatno obradila i platforma Statista, jedna od vodećih svjetskih online platformi za prikupljanje i vizualizaciju podataka, specijalizirana za tržišne analize, ankete potrošača i statističke podatke, zasnovani su na poređenju cijena i realnih troškova života.

Nijedna mjera

Najbolje indekse u regionu imaju Slovenija (86) i Hrvatska (80,8), BiH ima indeks 64,3, a u nešto lošijoj poziciji su samo stanovnici Srbije (59,1), Sjeverne Makedonije i Grčke (60,7), te Albanije (43,7).

Najveću kupovnu moć imaju stanovnici Luksemburga, Švicarske, Danske, Norveške, Švedske, Finske... dok među članicama EU Rumunija i Bugarska najviše zaostaju. Treba istaći da je analiza zasnovana na podacima za prošlu godinu, prije eskalacije rata na Bliskom istoku i enormnog rasta cijena goriva. Za razliku od većine evropskih, pa i država regiona, BiH do sada nije donijela niti jednu mjeru kojom bi pokušala ublažiti težak udar na već nizak standard građana.

Čuva pare

Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da ne postoji dovoljno jaka riječ kojom bi opisala toliko neodgovornosti i odsustva brige za javni interes.