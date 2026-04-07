U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Svijet iščekuje Trampov odgovor

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Svijet iščekuje Trampov odgovor.
Iransko odbijanje stiže u trenutku dok se bliži rok za otvaranje Hormuza koji je postavio američki predsjednik.
Čitajte o izbornim prevarama u rukama Ureda za žalbe.
Razgovarali smo sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Nezirom Pivićem. Interesi ispred spašavanja 11.000 radnika.
Ginekolog Mahira Jahić govorila je za "Dnevni avaz" o razlikama porođaja. Poručila je da je carski rez velika operacija koja traži dug oporavak.
Sve je više turista u glavnom gradu BiH.
Elviru Karaliću uručena je jučer Šestoaprilska nagrada.
Na stranama "Crne hronike" čitajte o bahatom vozaču koji ostaje iza rešetaka i naredna dva mjeseca. Irfan Karić pokušao je automobilom proći kroz masu ljudi na protestima u Sarajevu, u februaru.
U rubrici "Sport" čitajte o Mundijalskoj groznici. Planule karte za mečeve Zmajeva.
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