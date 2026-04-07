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GAŠENJE KAPACITETA

Koordinacija slobodnih sindikata BiH: Puna podrška radnicima Nove željezare Zenica

Koordinacija slobodnih sindikata BiH pozvala je nadležne institucije da hitno reaguju

Nova željezara Zenica. Amer Kajmović

FENA

7.4.2026

Koordinacija slobodnih sindikata BiH izrazila je punu podršku radnicima i sindikatu Nove željezare Zenica, koji se, kako navode, danas bore ne samo za svoja radna mjesta, već i za opstanak jedne od ključnih grana domaće privrede.

- U trenutku globalnih ekonomskih i geopolitičkih poremećaja, kada se države širom svijeta okreću jačanju vlastite proizvodnje i industrijske samoodrživosti, Bosna i Hercegovina, nažalost, ide suprotnim putem. Nemamo naftu niti gas koje možemo izvoziti. Metalska industrija je jedan od rijetkih stubova na kojima počiva naša ekonomska nezavisnost. Zato pitamo: da li je cilj da stavimo ključ u bravu metalskoj industriji? Da li svjesno pristajemo da postanemo kolonija zavisna od interesa uvozničkih lobija, primorana da uvozi čak i ono što smo decenijama sami proizvodili? - navode iz Koordinacije slobodnih sindikata BiH.

Gašenje kapaciteta poput Nove željezare Zenica, kako su dodali, nije samo ekonomsko pitanje, već i pitanje dostojanstva, suvereniteta i budućnosti države. Svako radno mjesto u ovoj industriji predstavlja lanac koji veže proizvodnju, izvoz, budžetske prihode i egzistenciju hiljada porodica.

Koordinacija slobodnih sindikata BiH pozvala je nadležne institucije da hitno reaguju, prepoznaju strateški značaj metalske industrije i poduzmu konkretne mjere za njen opstanak i razvoj.

- Podrška radnicima ne smije ostati samo deklarativna, ona mora biti vidljiva kroz odluke koje štite domaću proizvodnju. Nije više riječ o mjesecima niti danima, radi se o satima u kojima se mora zauzeti jasan stav i shodno njemu donijeti odluke. U suprotnom, odgovornost za dugoročne ekonomske i društvene posljedice biće na onima koji su imali priliku da djeluju, a nisu - saopćeno je iz Koordinacije slobodnih sindikata BiH.

# PODRŠKA
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# KOORDINACIJA SLOBODNIH SINDIKATA BIH
# GAŠENJE KAPACITETA
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