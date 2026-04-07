Koordinacija slobodnih sindikata BiH: Puna podrška radnicima Nove željezare Zenica

Koordinacija slobodnih sindikata BiH izrazila je punu podršku radnicima i sindikatu Nove željezare Zenica, koji se, kako navode, danas bore ne samo za svoja radna mjesta, već i za opstanak jedne od ključnih grana domaće privrede.

- U trenutku globalnih ekonomskih i geopolitičkih poremećaja, kada se države širom svijeta okreću jačanju vlastite proizvodnje i industrijske samoodrživosti, Bosna i Hercegovina, nažalost, ide suprotnim putem. Nemamo naftu niti gas koje možemo izvoziti. Metalska industrija je jedan od rijetkih stubova na kojima počiva naša ekonomska nezavisnost. Zato pitamo: da li je cilj da stavimo ključ u bravu metalskoj industriji? Da li svjesno pristajemo da postanemo kolonija zavisna od interesa uvozničkih lobija, primorana da uvozi čak i ono što smo decenijama sami proizvodili? - navode iz Koordinacije slobodnih sindikata BiH.

Gašenje kapaciteta poput Nove željezare Zenica, kako su dodali, nije samo ekonomsko pitanje, već i pitanje dostojanstva, suvereniteta i budućnosti države. Svako radno mjesto u ovoj industriji predstavlja lanac koji veže proizvodnju, izvoz, budžetske prihode i egzistenciju hiljada porodica.

Koordinacija slobodnih sindikata BiH pozvala je nadležne institucije da hitno reaguju, prepoznaju strateški značaj metalske industrije i poduzmu konkretne mjere za njen opstanak i razvoj.

- Podrška radnicima ne smije ostati samo deklarativna, ona mora biti vidljiva kroz odluke koje štite domaću proizvodnju. Nije više riječ o mjesecima niti danima, radi se o satima u kojima se mora zauzeti jasan stav i shodno njemu donijeti odluke. U suprotnom, odgovornost za dugoročne ekonomske i društvene posljedice biće na onima koji su imali priliku da djeluju, a nisu - saopćeno je iz Koordinacije slobodnih sindikata BiH.