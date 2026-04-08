U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Uplašena cijela planeta Zemlja

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Uplašena cijela planeta Zemlja.

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Iranu dok se iščekivao istek njegovog roka koji je dao Teheranu za otvaranje ključnog kanala za protok energenata i roba, Hormuškog moreuza.

Trampov pristup posljednjih sedmica karakterišu oscilacije, od žestokih prijetnji do odgađanja najavljenih udara i izjava o dobrom na pretku pregovora, ponekad i unutar istog obraćanja.

Iranski diplomata rekao da Iran više ne vjeruje Trampu. Moguće zatvaranje još jednog plovnog puta.

Donald Tramp mlađi na biznis proputovanju: Posjeta u svrhu plaćene promocije Milorada Dodika?

Novinar Avdo Avdić za "Avaz" je govorio o kupovini "Telemacha": Italijanske službe obaviještene da BH Telecom pere novac.

169 miliona veći prihodi od indirektnih poreza. Više novca u budžetu, manje u džepovima građana.

Rijaset upozorava na lažne ponude za hadž. Pratili su aktivnosti na mrežama.

Zdravko Čolić potvrdio status muzičkog barda: Muzička legenda održala pet nastupa zaredom.

Donosimo vam najavu četvrtfinalnih duela Lige prvaka. Barselona i Atletiko otvaraju španski obračun, PSG čeka ranjeni Liverpul.

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić na BHRT-u: Ne smije se dozvoliti da nam Srbi i Trojka u predvečerje rata unište tešku industriju, odnosno "Koksaru" i "Željezaru", a kandidovat ću se za Predsjedništvo BiH ako to uradi Izetbegović.

Licemjerje "progresivnih" zvaničnika Kantona Sarajevo. Iz opozicije htjeli mijenjati nazive ulica, sada šute.

Psihologinja Nurka Bulić za "Avaz" je govorila o mentalnom zdravlju mladih.

Protivljenje centru u bivšoj kasarni Željava: U Bihaću ne žele ponovo migrantsku krizu.

Brojke ruše PR priču o turističkom bumu: Vlast govori o "rekordima" svaki mjesec, ali gdje je Sarajevo stvarno.

Rat je čak i njima donio razočarenje. Iranska opozicija u egzilu preispituje svoju podršku u ratu.

Na stranama crne hronike čitajte o slučaju koji je zgrozio državu. Boris Zorić, koji je izbo ženu nožem u grudi, ostaje u pritvoru.

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