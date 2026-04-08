Lakić i Volc: Sporazum s Hrvatskom će biti potpisan do kraja mjeseca u Dubrovniku

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa posebnim izaslanikom Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država Joshuom Volzom, na kojem je razgovarano o proširenju energetske saradnje između SAD-a i Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na projekat Južne interkonekcije.

Tokom sastanka istaknuto je da se Federacija BiH nalazi u ključnoj fazi – prelaska sa zakonodavnog okvira na konkretnu implementaciju ovog strateškog projekta.

Razgovarano je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Južnoj interkonekciji, za koji je predloženo donošenje po hitnom postupku, kako bi se ubrzao početak realizacije. Istaknuto je još jednom da je projekat južne interkonekcije jedan od najvažnijih infrastrukturnih i energetskih projekata, koji direktno utiče na sigurnost snabdijevanja gasom, stabilnost energetskog sistema i ukupni ekonomski razvoj.

Zakonska rješenja

Ministar Lakić istakao je da nakon usvajanja zakonskih rješenja slijedi faza implementacije, koja će zahtijevati određeno vrijeme zbog administrativnih procedura, ali i snažnu institucionalnu stabilnost.

- Ulazimo u fazu kada zakon treba pretočiti u konkretne korake. Svjesni smo da nas očekuje proces koji zahtijeva vrijeme, ali i odgovornost. Važno je da očuvamo stabilnost donesenih rješenja i spriječimo bilo kakve pokušaje njihovog narušavanja - poručio je Lakić.

Na sastanku je naglašeno i da prisustvo predstavnika američke administracije predstavlja jasan signal podrške ovom projektu.

- Vaše prisustvo ovdje je važna poruka da Vlada SAD-a stoji uz ovaj projekat. Takva podrška daje dodatnu sigurnost i kredibilitet procesu koji provodimo - dodao je Lakić.

Sagovornici su razgovarali i o izazovima koji se odnose na pitanja državne imovine, kao i o saradnji sa investitorima, pri čemu je istaknuto da postoje dobri odnosi i realna osnova za uspješnu realizaciju projekta.

Posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a Joshua Volz naglasio je spremnost Sjedinjenih Američkih Država da nastave pružati podršku Bosni i Hercegovini u razvoju energetskog sektora.

Realizacija projekta

- Sjedinjene Američke Države žele biti partner Bosni i Hercegovini u ovom procesu. Otvoreni smo za podršku i ulaganja, a uspješna implementacija projekata poput Južne interkonekcije dodatno će ojačati interes američkih investitora za ulaganje u BiH - poručio je Volz.

Na sastanku je zaključeno da je za privlačenje investicija ključno osigurati stabilan i predvidiv zakonodavni okvir, koji će omogućiti sigurnost investitorima i ubrzati realizaciju strateških projekata. Sagovornici su izrazili očekivanje da će naredni koraci dodatno ubrzati realizaciju projekta, uključujući i potpisivanje međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koje se očekuje krajem mjeseca u Dubrovniku.