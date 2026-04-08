Delegati iz SNSD-a i HDZ-a BiH i danas uskratili kvorum za rad Doma naroda

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je počela, ali je odmah nakon intoniranja himne BiH predsjedavajući Doma Kemal Ademović dao pauzu od 10 minuta kako bi se pokušao osigurati kvorum za rad.

On je informirao prisutne da sjednici prisustvuje osam delegata - pet iz Kluba bošnjačkog naroda, jedan iz Kluba hrvatskog naroda (Zlatko Miletić) i dva iz Kluba srpskog naroda (Želimir Nešković i Nenad Vuković).

Po njegovim riječima, samo je delegat Ilija Cvitanović opravdao odsustvo sa sjednice.

- S obzirom na to da, u skladu sa Poslovnikom, nemamo kvorum za rad i odlučivanje, dajem pauzu deset minuta radi pokušaja osiguravanja kvoruma - kazao je Ademović.

Međutim, delegat Nenad Vuković je od predsjedavajućeg Doma Kemala Ademovića zatražio da objasni kako je došlo do sazivanja ove sjednice, sam tok podnošenja zahtjeva, poslovničke odredbe te da kaže o čemu se zapravo radi.

Nakon što je Ademović pojasnio aktivnosti koje su vođene u vezi sa zakazivanjem ove sjednice, još nekoliko delegata se javilo za diskusiju, nakon čega će biti data pauza od 10 minuta.