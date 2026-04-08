Predstavnički dom PFBiH podržao da Južnu interkonekciju gradi američki investitor: Na redu Dom naroda

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojene su izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji kojim se u ovaj zakon uvodi američki investitor, kompanija AAFS. Izmjene Zakona su usvojene sa 79 glasova za, jedan zastupnik je bio suzdržan, a dva protiv. Da bi izmjene stupile na snagu, potrebno je da iste usvoji i Dom naroda PFBiH.

Ovim izmjenama zakona se reguliše da američka kompanija AAFS bude izvođač radova na ovom krucijalnom projektu za energetsku sigurnost. Zakon se razmatrao po hitnom postupku, a predlagač je Vlada FBiH. Resorni ministar Vedan Lakić je naveo da su osim osnovne trase gasovoda, novopredloženim izmjenama predviđeni i odvojci prema gradovima Grude, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Čapljina, kao i novi pravac od Kladnja prema Tuzli. - Time ćemo početi gasifikaciju u industrijskom dijelu Bosne i Hercegovine i približiti se Termoelektrani Tuzla – izjavio je ministar energije, rudarstva i industrije. Osim usvajanja ovih izmjena Zakona u oba doma, važan segment je i to da BiH zaključi međudržavni sporazum sa Hrvatskom.

17:44 Lakić je kazao da su imali komunikaciju i da je procjena bila da nešto deklarativne prirode nema smisla stavljati kao amandman. Mešalić je poručio da su džaba ovdje proveli pola dana zbog amandmana kojeg na kraju nema i da su dezavuisali javnost. 17:42 Mešalić (DF) je kazao da su predstavnici međunarodne zajednice bili na kolegiju i kako to da odjednom nema amandmana, a zbog toga su pravljene silne pauze i da je rečeno da će biti u pisanoj formi. 17:38 Nastavljena je sjednica. Resorni ministar Lakić je kazao da je rasprava bila u dobroj namjeri. Kazao je da sve dileme koje su imali ovdje, bile su i njegove dileme na početku ovog procesa. Naveo je da će kompletan proces biti transparentan. Istakao je da je da i dalje imaju pitanje državne imovine. Poručio je da će stav o državnoj imovini ugraditi u ugovor, ali neće biti amandman.

16:42 Damir Mašić (SDP) je rekao da čekaju iz Vlade amandman. Na kraju je zatražio pauzu od pola sata u ime kluba, a sada je već evidentno da će ona potrajati sat vremena, jer je Mašić kazao da će amandman iz Vlade stići oko 17:30 sati. 16:41 Nastavljena je sjednica nakon pauze, a odmah je zatražena nova pauza. Nije bilo dovoljno glasova za nju. 16:29 Pauza traje već dva sata. 15:31 Evidentno je da pauza traje duže nego je planirana. Sjednica još nije nastavljena. 14:31 Zatražena je pauza od 30 minuta, na kojem će biti kolegij, a onda će se pristupiti glasanju. 14:21 Zastupnik Dragan Mioković (NS) je kazao da je ovo pitanje geopolitičkog pozicioniranja. Naveo je da su oni insistirali da se uvrsti stavka da se ne može mijenjati investitor bez saglasnosti Parlamenta. 14:14 Zastupnik HSS-a Mario Karamatić je kazao da će ove izmjene stajati duže u ladicama nego prošli Zakon. Predložio je zaključak da se ukine uvoz ruskog gasa, a Mahir Mešalić je kazao da dugo nije čuo gluplji zaključak. 14:02 Edina Gabela (SBiH) je osporila to što se kompanija AAFS oslobodila naknade, kazala je da je ovo pravni presedan. Pitala je da li se od BH Gasa prave invalidi. 13:45 Zastupnik HRS-a Slaven Raguž je kazao da nije sporna Južna interkonekcija, nego je sporan površni zakon i da su tek jučer dobili poziv i materijale, što je kratak rok za novi način implementacije. - Nisu to samo tehničke izmjene. Osporavali smo da BH Gas nema kapacitete i iskustva, a dobili smo privatnu kompaniju sa sjedištem u Sarajevu, koja također nema niti jednu referencu, osim preporuke SAD. Dolazimo u sferu iskrenosti namjera. Zašto bi kantoni radili ako nemaju ekonomskog interesa - pitao je Raguž. Dodao da je sve površno urađeno i da je zato bio jedini protiv hitne procedure. 13:43 Šef Kluba NES-PDA Irfan Durić je naveo da je evidentno da svi podržavaju ovaj projekat i da će se prihvatiti izmjene zakona. - Ovo je jedan od najvećih projekata poslije rata i trebamo biti zadovoljni i sretni da SAD ulažu u BiH. Time dobijamo visoku sigurnost države. 13:37 Admir Čavalić je bio žestok prema onim koji kritikuju to što će biti krak od Kladnja do Tuzle. - Zašto ne? Zašto se tu i Sjeverna ne veže. Ako smo već saobraćajno isključeni, neka bar ovo ima. Ovo je prvi korak, onda je sljedeći korak na Vladi FBiH, a onda međudržavni sporazum. Očekujem i da na državnom nivou Dodik ne nepravi probleme, pa da krenemo u izgradnju - rekao je zastupnik Čavalić. 13:26 Zastupnica Amra Junuzović Kaljić (NiP) poručila je da je ovo jedan od najvažnijih zakona u oblasti energetike, jer su godinama vezani za jedan pravac i jednog proizvođača. 13:25 Priča se sa Južne interkonekcije prebacila na priču o legitimnom predstavljanju. Vodi se žustra rasprava između DF-a i Mladena Boškovića.

13:02 Zastupnik HDZ-a BiH Mladen Bošković je kazao da je prošli put zakon donesen bez glasova stranaka s hrvatskim predznakom, jer su bili protiv načina na koji je napisan, a da podržavaju ovaj projekat i da će glasati za ove izmjene Zakona. Poručio je da nema veće garancije sigurnosti u BiH od ovog projekta. 12:52 Šef Kluba SDP-a Damir Mašić je naveo da se opet pokušava provući politika. - Prethodna vlast u osam godina nije bila u stanju usvojiti ni zakon, a kamoli pokrenuti bilo šta. Od ovoga će koristiti imati država BiH i drugi zainteresirani u ovaj projekat, ne samo SAD i Hrvatska. Što se tiče BH Gasa, nije tajna, pokušali smo, nije stiglo ni dokle. Možemo pokušavati tako do iznemoglosti, ali mi i dalje ovisimo o ruskom, Putinovom gasu. Ako je opcija ili ovo ili ništa, mi nemamo dilemu. 12:45 Šef Kluba SDA Mirsad Zaimović je kazao da imaju godinu i po dana do trenutka kada ostaju bez ruskog gasa, a da do tada se treba završiti Južna interkonekcija. - Tri puta je naš prijedlog odbijan da ovo dođe u zakonsku proceduru, a da je kasnije usvojeno uz pritisak međunarodnih prijatelja. Usvojen je prije godinu i po, a od tada je naša vlast pokazala nesposobnost da uopšte započne projekat. Da nije međunarodnih prijatelja, mi bi ostali bez grijanja. Mi ćemo ovo podržati, iako ima i eksperimentalna rješenja. Mi bi više voljeli da je bilo natjecanja, ali s obzirom da iza svega stoji State Department, vjerujemo da je investitor ozbiljan - kazao je Zaimović. 12:40 Šef Kluba DF-a Mahir Mešalić je kazao da oni podržavaju Južnu interkonekciju i da su učestvovali i u dijelovima prošlog zakona, a podržat će i danas izmjene. - Međutim, ono što sam saznao u razgovoru s investitorom na Komisiji, niko od investitora nije tražio da se njihovo ime nađe u Zakonu. Mislim da ćete zbog toga morati ponovo ići na izmjene zakona, kako bi otklonili nedostatke. Mislim da ni investitor nije tražio da ne plaća dadžbine, mislim da ste vi to sa vašim pravnicima donijeli. 12:32 Sve komisije su podržale ovaj zakon. 12:30 Lakić je pojasnio da investitor neće morati plaćati općinama i gradovima naknadu, dok će privatna lica biti obeštećena. 12:27 Lakić je kazao da je BH Gas dužan ustupiti dokumentaciju investitoru, a da će za to biti obeštećeni. Također je kazao da će BH Gas raditi Zapadnu i Sjevernu interkonekciju.

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