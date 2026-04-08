Pandurević kritikuje sigurnosnu pratnju premijera RS: Strah od Petrovića ili poljoprivrednika?

Članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević, izrazila je iznenađenje zbog broja policajaca koji prate premijera Republike Srpske, Savu Minića, u Bijeljini.

- Strah od Ljubiše Petrovića da ne dođe i pita gdje je 11 miliona koji su oteti od Bijeljine, ili strah od poljoprivrednika - komentarisala je Pandurević, upitavši zašto je ispred zgrade jedne televizije premijer čuvan sa šest policajaca plus svoje obezbjeđenje.

Pandurevićeva je dodala da "nije Banjalučanima lako svaki dan gledati takvu silu".