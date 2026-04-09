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NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

Komšić "ukinuo" mrzitelja ljiljana Vukanovića u emisiji: Rekao da navija za Srbiju, a ne za BiH!

Navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema. Ne možete voljeti dvije žene - kazao je Vukanović

Nebojša Vukanović i Zvonko Komšić. Screenshot

D. H.

9.4.2026

Zvonko Komšić, voditelj i novinar emisije "Jutro za sve" Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT), jutros je radi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine imao burnu raspravu sa Nebojšom Vukanovićem, opozicionim delegatom u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska.

Na pitanje Komšića, da li će na predstojećem Svjetskom prvenstvu navijati za Bosnu i Hercegovinu, Vukanović je dao nedefinisan odgovor:

"Neću se ne radovati uspjesima Bosne i Hercegovine".

Potom je Vukanović pokušao skrenuti priču u drugi kontekst, na što ga je Komšić prekinuo i opet mu postavio pitanje - da li će navijati za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da se planira kandidovati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

"Navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema, a rekao sam neću se ne radovati uspjehu Bosne i Hercegovine. Ne možete voljeti dvije žene", pričao je Vukanović, ne dozvolivši Komšiću da mu postavi naredno pitanje.

Ipak, Komšić ga je uspio nekako zaustaviti u monologu, uz konstataciju da u Bosni i Hercegovini prima platu te da "to nije korektno", aludirajući i da nije građanin Srbije, na što je Vukanović, opet prekinuo voditelja:

"To je jako drsko i bezobrazno. Nije ovo vaša zemlja".

Komšić mu se potom zahvalio na gostovanju, prekinuo razgovor i "ugasio" Vukanovića u programu uživo, riječima:

"Ovo je zemlja svih građana Bosne i Hercegovine".

# ZVONKO KOMŠIĆ
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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