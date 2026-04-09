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BH. PUSTOLOV

Robert Dacešin pokušava doći do Edina Džeke, a razlog je snimanje filma: Otkad znam za sebe, znam i za tebe

Ovo neće biti samo promotivni video već jedan mali igrani film o našoj zemlji u koji smo uključili sve najbitnije osobe iz BiH, napisao je

Robert Dacešin. Instagram

M. P.

9.4.2026

Bh. pustolov Robert Dacešin na društvenim mrežama otkrio je da snima film o Bosni i Hercegovini, a da želi i da Edin Džeko bude dio njega. Međutim, kako dosad nije uspio doći do Džeke odlučio je pokušati to napraviti preko mreža te zamolio za pomoć.

- Ekipa, mi smo trenutno u procesu snimanja našeg najvećeg videa o Bosni i Hercegovini do sada. Radimo na njemu već godinu dana i trebao bi biti gotov na ljeto ako Bog da. Ovo neće biti samo promotivni video već jedan mali igrani film o našoj zemlji u kojoj smo uključili sve najbitnije osobe iz Bosne i Hercegovine, ali nikako ne uspijevamo da dođemo do Edina Džeke - naveo je u snimku.

Dacešin je zamolio i druge ljude da mu se jave putem Instragrama.

- Isplanirali smo jednu savršenu scenu s njim u koju bi se on super uklopio i to bi baš obogatilo samu priču, te ukoliko želite da on bude dio videa, otiđite na njegov Instagram profil i javite mu za ovo na nekoj od objava - zamolio je Dacešin.

Na snimku se Dacešin obraća kolegi te govori da je došao na ideju da zamoli Džeku da bude dio njegovog videa, potom se obraća i samom Edinu.

- Otkad znam za sebe, znam i za tebe. Ne ja, nego svi mi koji živimo na brdovitom Balkanu - naveo je.

U video je uključio brojne isječke gdje strancima na putovanjima pokušava pojasniti odakle dolazi, a upravo je ime Edina Džeke bilo znak prepoznavanja.

Istaknuo je da ono što povezuje njega i Edina jeste ljubav prema našoj zemlji te mu se zahvalio na svemu što je napravio. Kazao je da ovaj put snima pravi mali turistički film u koji je uključio sve one najbolje iz naše zemlje te da ga ne želi snimiti bez Džeke.

Zamolio je druge da odu na Edinov Instagram profil i jave mu za Robertovu molbu.

# EDIN DŽEKO
# ROBERT DACEŠIN
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