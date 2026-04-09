Robert Dacešin pokušava doći do Edina Džeke, a razlog je snimanje filma: Otkad znam za sebe, znam i za tebe

Bh. pustolov Robert Dacešin na društvenim mrežama otkrio je da snima film o Bosni i Hercegovini, a da želi i da Edin Džeko bude dio njega. Međutim, kako dosad nije uspio doći do Džeke odlučio je pokušati to napraviti preko mreža te zamolio za pomoć.

- Ekipa, mi smo trenutno u procesu snimanja našeg najvećeg videa o Bosni i Hercegovini do sada. Radimo na njemu već godinu dana i trebao bi biti gotov na ljeto ako Bog da. Ovo neće biti samo promotivni video već jedan mali igrani film o našoj zemlji u kojoj smo uključili sve najbitnije osobe iz Bosne i Hercegovine, ali nikako ne uspijevamo da dođemo do Edina Džeke - naveo je u snimku.

Dacešin je zamolio i druge ljude da mu se jave putem Instragrama.

- Isplanirali smo jednu savršenu scenu s njim u koju bi se on super uklopio i to bi baš obogatilo samu priču, te ukoliko želite da on bude dio videa, otiđite na njegov Instagram profil i javite mu za ovo na nekoj od objava - zamolio je Dacešin.