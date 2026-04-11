Hadžović: Dino Konaković me jednom zvao na kafu – da pričamo o Dini Konakoviću

Dino Konaković učinio je nešto što je čak i za niske standarde bh. političke scene nevjerovatno – u programu uživo pozvao je na proteste pred jednim privatnim medijem, na šta se i sama voditeljica zgrozila, zamolivši ga da takve poruke ne šalje u njenoj emisiji. Ujutro je nastavio s prozivanjem novinara Avaza i pozivima da napustimo redakciju. Dobio je doktorski odgovor od mog kolege Evelina Trake, koji svakako preporučujem da poslušate.

Rekao je na temu Avaza i Dine sve što se ima reći i što mogu potpisati, pa ja o tome neću puno komentarisati. Lično iskustvo Ali ću vam ispričati nešto o sasvim ličnom iskustvu koje imam s Dinom Konakovićem. Posljednjih dana Konaković mi učestalo šalje privatne poruke i vrši napade dosadom. Kad god Avaz napiše nešto što mu se ne sviđa, stiže poruka od Konakovića. Saznao sam da on to radi desetinama ljudi. Naravno, u to ne računam desetine poruka koje javno ostavi ljudima na profilima u kojima se prepucava s njima, poput Jelene Karleuše. Ni jedno 5–6 statusa koje otkuca dnevno, kao i 2–3 videoporuke i još jedno 10 storija. Pitam se kad taj čovjek kao ministar uopšte išta stigne raditi, ako uopšte išta i radi osim možda dijeljenja diplomatskih pasoša pjevačima nakon što mu suprugu dirne pjesma. Elem, poruke koje šalje predvidljivo su mahalski plitke i dosadne: na šta sam spao, mogu se sramiti, nije to očekivao od mene, te je vrijeme da DAM OTKAZ! Možda zvuči banalno i apsurdno, no Dino Konaković zaista misli da bi neko trebao ostaviti posao, okončati sebi karijeru i završiti na ulici zbog Dine Konakovića. Isti taj Dino Konaković je za tu istu firmu u kojoj radim i za moj rad imao samo riječi hvale.

Šta se promijenilo u međuvremenu? Dino Konaković je zapravo dosljedan – u svijetu Dine Konakovića dobro je sve ono što se odnosi pozitivno i odgovara Dini Konakoviću, a zlo je sve ono što mu ne odgovara i što ga tretira negativno. To je ključni moralni kompas i sistem vrijednosti Dine Konakovića. Moje kolege i ja, zbog razotkrivanja afera prošle SDA-ovske vlasti i alarmiranja javnosti o katastrofalnim rezultatima njihove politike, bili smo mete najmonstruoznijih prijetnji, naručenih tekstova, montaža i gadosti koje su o nama plasirali SDA-ovi mediji i njihova botovska mašinerija. S vremena na vrijeme morali bismo potražiti i policijsku zaštitu. Na tom našem radu Dino Konaković je ušao u vlast. Za sve to vrijeme mogu posvjedočiti da Dino Konaković nikad nije poslao poruku ni da pita kako smo, a kamoli da popije kafu i da se javno oglasi kao jedan od opozicionih lidera sa stavom da je u demokratskom društvu nedopustivo tako tretirati novinare. Ipak, jednom prilikom Konaković se zaista hitro oglasio i preko posrednika me pozvao da se nađemo. Razlog za oglašavanje Dine Konakovića bio je, pogađate – Dino Konaković, tj. tekst u kojem sam pisao o njegovim vezama s radikalnim krugovima u BiH i van nje. Konaković je imao potrebu uživo da me šarmira, jer Dino Konaković je ubijeđen da on pričom sve probleme može riješiti i uvjeriti me da on nije takav i da on te sve veze mora imati zbog glasača. Pored toga, Dino Konaković nikada nije imao potrebu komentarisati nijedan moj tekst od nekoliko hiljada tekstova koje sam napisao, niti debatirati o bilo kakvim idejama. Ništa ga od toga nikad nije zanimalo. Ipak, Dino Konaković je skoro svaki put reagovao, što privatno, što javno, kada bih negdje spomenuo Dinu Konakovića. Dino Konaković je generalno čovjek neopterećen knjiškim znanjem. Mislim da ne bih puno pogriješio kada bih rekao da Dino Konaković u životu vjerovatno nije pročitao nijedan članak u kojem se ne spominje Dino Konaković. Nedostatak teorijske potkovanosti dovodi do toga da Konaković zapravo nema nikakvu jasno razvijenu političku filozofiju ni sistem vrijednosti u životu. Mentori su mu neke od radikalnijih figura u SDA i generalno smatra da pripada tom nekom džematsko-konzervativnom društvenom krugu, iako je, ponavljam, to više stvar društva u koje je upao nego neke jasne političke vizije. Zato Dino Konaković može biti sve po potrebi – i lijevo i desno, i govoriti da se moraju smanjiti doprinosi pa onda podržati njihovo rapidno kumulativno dizanje povećanjem minimalca, i govoriti o zapadnim vrijednostima i sarađivati s vehabijama koje govore da žena ne smije izlaziti iz kuće bez dozvole muškarca…