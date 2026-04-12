Prepušteni sami sebi: Onkološki pacijenti bez terapija, u Kliničkom centru u Sarajevu nema 11 citostatika

Onkološki pacijenti bez terapija, u Kliničkom centru u Sarajevu nema 11 citostatika, Univerzitetskom kliničkom centru nisu stigli citostatici,informacije su koje su posljednjih godina sve češće u javnosti. Sve to dovodi do prekida terapija i ugrožavanja života.

Nedžadu Gavranoviću je tokom rutinskih pretraga prije dvije godine dijagnosticiran karcinom debelog crijeva. Nakon toga je uslijedila mukotrpna borba za liječenje.

- Nažalost, čim sam krenuo sa terapijama, srećom na vrijeme su me obavijestili da glavnog lijeka koji se koristi za moju hemoterapiju nemaju na stanju, i da ja sam obavezan da sam sebi nabavim - navodi Gavranović za BHRT.

Nakon što je uspio nabaviti taj lijek, stigla je nova obavijest.

- Na drugoj hemoterapiji su, pored tog Fluorouracila, rekli da moram nabaviti još jedan lijek koji također nemaju i neće biti u narednih mjesec i nešto dana - kazao je.

Budući da lična nabavka lijekova iz Srbije traje duže, i hemoterapije se prolongiraju. Gavranović treba primiti i takozvani „pametni lijek“ koji košta oko 1.600 KM.

- Pored toga što je prije dva mjeseca Konzilij uputio zahtjev za odobrenje tog lijeka, ja još uvijek nisam dobio odobrenje. I kad ga dobijem, ako dobijem, biće moja obaveza da ga nabavim. Da li ću ja to moći finansijski nisam siguran, jer sam dosad trebao četiri doze da primim, nisam još nijednu - navodi Gavranović.

Iako pacijenti imaju pravo na refundaciju troškova, i to je na dužem čekanju.Iz Zavoda kažu da, ako nije potrebno provoditi ispitni postupak, nadležni organ je dužan dostaviti Rješenje čim prije.

Gavranović prvu refundaciju čeka više od mjesec i po dana, a nakon toga je nabavio još četiri lijeka. Dodaje da se, pored borbe za liječenje, pacijenti suočavaju i sa neadekvatnim uslovima u bolnici, navodeći da je jedina „svijetla tačka“ savjestan rad medicinskog osoblja.