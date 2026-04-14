Inicijativa snaga EUFOR-a: Akcija darovanja krvi pomaže lokalnim zajednicama

Više od stotinu vojnika i civilnog osoblja EUFOR-a učestvovalo je danas u kampanji darovanja krvi koju je Medicinski tim EUFOR-a organizovao u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj ove inicijative je da se pomogne zdravstvenim institucijama u cijeloj Bosni i Hercegovini i dalje ojača saradnja na dobrobit svih stanovnika BiH.

Doniranje krvi jednostavan je, ali moćan čin solidarnosti i saosjećanja s drugim građanima. Donirajući krv, osoblje EUFOR-a odražava temeljne vrijednosti misije EUFOR-a i svim građanima BiH kojima je to potrebno pruža pomoć i podršku. Ovo je konkretan način da se spase nečiji život ili poboljša kvalitet života onoga ko krv prima.

Komandant EUFOR-a generalmajor Fronda naglasio je da osoblje EUFOR-a redovno podržava akcije darovanja krvi, na taj način pokazujući kontinuitet razumijevanja i posvećenosti humanitarnim aktivnostima pružanja pomoći građanima BiH kojima je to potrebno.

- Doniranje krvi je plemenit čin koji nas ispunjava ponosom i podstiče da nastavimo svoju misiju s još više entuzijazma. Ponosni smo što smo mogli učestvovati u ovoj aktivnosti i želimo ohrabriti mlade ljude da razmisle o takvim donacijama jer je to jednostavan čin, zahtijeva malo vremena, a može pomoći nekome ko je u nevolji - rekao je general Fronda.

EUFOR i njegovo osoblje ostaju posvećeni pružanju podrške svim građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini, posebno onima koji su u potrebi. Ovakve inicijative služe jačanju dubokih veza između EUFOR-a i stanovnika BiH koje su izgrađene tokom dugih godina saradnje.