Doma naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji, slijedi potpisivanje sporazuma s Hrvatskom

U Domu naroda usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji.
Za zakon je glasao 61 delegat, jedan je bio suzdržan, a tri delegata protiv.
Izmjene zakona će stupiti na snagu nakon što budu objavljene u Službenom glasniku FBiH.
Nakon toga će uslijediti potpisivanje međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske.
Najveća promjena u izmijenjenom tekstu Zakona o Južnoj interkonekciji je investitor s obzirom na to da je ranije to bio BH Gas, a da je sada navedena američka kompanija AAFS. Trasa Južne interkonekcije je ostala ista, a novousvojenim izmjenama predviđeni su i odvojci prema Grudama, Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu i Čapljini, kao i novi pravac od Kladnja prema Tuzli.
Zakon se razmatra po hitnom postupku, a predlagač je Vlada FBiH.
Resorni ministar Vedan Lakić je naveo da su osim osnovne trase gasovoda, novopredloženim izmjenama predviđeni i odvojci prema gradovima Grude, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Čapljina, kao i novi pravac od Kladnja prema Tuzli.
- Time ćemo početi gasifikaciju u industrijskom dijelu Bosne i Hercegovine i približiti se Termoelektrani Tuzla – izjavio je ministar energije, rudarstva i industrije.
Osim usvajanja ovih izmjena Zakona u oba doma, važan segment je i to da BiH zaključi međudržavni sporazum sa Hrvatskom.
11:53 Aida Obuća je kazala da je jasno da ovaj zakon ne tretira državnu imovinu, da se to može riješiti jedino na državnom nivou. Pohvalila je poseban tretman Tuzlanskog kantona.
11:47 Delegat SDA Muamer Zukić je kazao da su na komisijama i kolegiju detaljno razmotrili sve dileme, a da se danas obilježava godišnjica formiranja Armije RBiH, zbog čega bi bilo dobro da se sjednica što prije završi, kako bi mogli prisustvovati obilježavanjima.
11:39 Šef Kluba Hrvata Damir Džeba je kazao da će ovaj Klub podržati zakon.