Doma naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji, slijedi potpisivanje sporazuma s Hrvatskom

Najveća promjena u izmijenjenom tekstu Zakona o Južnoj interkonekciji je investitor s obzirom na to da je ranije to bio BH Gas, a da je sada navedena američka kompanija AAFS. Trasa Južne interkonekcije je ostala ista, a novousvojenim izmjenama predviđeni su i odvojci prema Grudama, Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu i Čapljini, kao i novi pravac od Kladnja prema Tuzli.

Nakon toga će uslijediti potpisivanje međudržavnog sporazuma između BiH i Hrvatske.

Izmjene zakona će stupiti na snagu nakon što budu objavljene u Službenom glasniku FBiH.

Za zakon je glasao 61 delegat, jedan je bio suzdržan, a tri delegata protiv.

U Domu naroda usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji.

Zakon se razmatra po hitnom postupku, a predlagač je Vlada FBiH.

Resorni ministar Vedan Lakić je naveo da su osim osnovne trase gasovoda, novopredloženim izmjenama predviđeni i odvojci prema gradovima Grude, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf i Čapljina, kao i novi pravac od Kladnja prema Tuzli.

- Time ćemo početi gasifikaciju u industrijskom dijelu Bosne i Hercegovine i približiti se Termoelektrani Tuzla – izjavio je ministar energije, rudarstva i industrije.

Osim usvajanja ovih izmjena Zakona u oba doma, važan segment je i to da BiH zaključi međudržavni sporazum sa Hrvatskom.