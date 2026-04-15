U svih deset kantona zabilježen negativan prirodni priraštaj

U svih deset kantona u Federaciji BiH, u februaru ove godine zabilježen je negativan prirodni priraštaj.

U tom mjesecu je rođeno 1.168 beba, a umrla su 1.633 stanovnika, što znači da je prirodni priraštaj iznosio - 465, a da je vitalni indeks 72.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 426 brakova, dok je evidentirano 110 razvoda.

Prirodni priraštaj u protekloj godini bio je negativan u devet kantona FBiH, a samo pozitivan u Zapadnohercegovačkom kantonu.

U 2025. godini u Federaciji BiH je rođeno 15.387 djece, dok je u istom periodu umrla 20.541 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u tom periodu bio - 5.154.