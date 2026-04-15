Video / Zoran koji je istetovirao ruku zbog Zmajeva: Svi me prepoznaju, zadivljen sam Avazovim tornjem

Snimak Zorana Pranjića, koji je napravio reporter "Avaza" u njegovom Mramoru kod Tuzle, postao je viralan nakon pobjede Zmajeva protiv Italije.
POSTAO VIRALAN
Otkrio nam je kako su ga častili, jer su ga prepoznali
Zoran Pranjić. Avaz
Snimak Zorana Pranjića, koji je napravio reporter "Avaza" u njegovom Mramoru kod Tuzle, postao je viralan nakon pobjede Zmajeva protiv Italije.
On je na ruci istetovirao datum ove velike pobjede, a još 2013. godine je na drugoj ruci istetovirao datum prvog plasmana na Mundijal.
Sada je Zoran stigao u Sarajevo, a mi smo ga dočekali u Avaz Twist Toweru.
Otkrio nam je kako ga svi prepoznaju nakon našeg snimka, kako su ga u restoranu častili zbog toga.
Također, bio je oduševljen Avaz Twist Towerom, gdje se popeo na Vidikovac odakle se vidi cijelo Sarajevo.
ZLATANOV KOMENTAR TUČE