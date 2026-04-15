Video / Zoran koji je istetovirao ruku zbog Zmajeva: Svi me prepoznaju, zadivljen sam Avazovim tornjem

Snimak Zorana Pranjića, koji je napravio reporter "Avaza" u njegovom Mramoru kod Tuzle, postao je viralan nakon pobjede Zmajeva protiv Italije.

On je na ruci istetovirao datum ove velike pobjede, a još 2013. godine je na drugoj ruci istetovirao datum prvog plasmana na Mundijal.

Sada je Zoran stigao u Sarajevo, a mi smo ga dočekali u Avaz Twist Toweru.