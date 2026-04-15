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POSTAO VIRALAN

Video / Zoran koji je istetovirao ruku zbog Zmajeva: Svi me prepoznaju, zadivljen sam Avazovim tornjem

Otkrio nam je kako su ga častili, jer su ga prepoznali

Zoran Pranjić. Avaz

Piše: Evelin Trako

15.4.2026

Snimak Zorana Pranjića, koji je napravio reporter "Avaza" u njegovom Mramoru kod Tuzle, postao je viralan nakon pobjede Zmajeva protiv Italije.

On je na ruci istetovirao datum ove velike pobjede, a još 2013. godine je na drugoj ruci istetovirao datum prvog plasmana na Mundijal.

Sada je Zoran stigao u Sarajevo, a mi smo ga dočekali u Avaz Twist Toweru.

Otkrio nam je kako ga svi prepoznaju nakon našeg snimka, kako su ga u restoranu častili zbog toga.

Također, bio je oduševljen Avaz Twist Towerom, gdje se popeo na Vidikovac odakle se vidi cijelo Sarajevo.

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# ZMAJEVI
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# ZORAN PRANJIĆ
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