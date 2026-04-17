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SDA Stari Grad tvrdi: Irfan Čengić sebi kupio trepteće blinkere da izbjegne gužve

Kako se navodi u objavi, riječ je o opremi vrijednoj oko 3.000 KM s PDV-om, koja se koristi za olakšavanje kretanja kroz saobraćajne gužve

Čengić: Teške optužbe SDA Stari Grad. Avaz

D. H.

17.4.2026

Načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić našao se u centru nove polemike nakon što je, prema navodima Općinskog odbora, službenim sredstvima nabavio trepteće signalne “blinkere” za vozilo koje koristi.

Kako se navodi u objavi, riječ je o opremi vrijednoj oko 3.000 KM s PDV-om, koja se koristi za olakšavanje kretanja kroz saobraćajne gužve. Kritičari tvrde da ovakva nabavka ne predstavlja nužan službeni trošak, već prije pogodnost koja načelniku omogućava privilegovan položaj u saobraćaju.

U objavljenoj dokumentaciji vidi se dio ugovora o nabavci, dok fotografije prikazuju LED signalne uređaje kakvi se obično koriste na vozilima sa posebnim ovlaštenjima. Upravo to otvara pitanje – da li je ovakva oprema opravdana za lokalnog zvaničnika ili se radi o zloupotrebi javnih sredstava.

Podsjetimo, Čengić se nedavno našao i u kontroverzi nakon što je na Portalu javnih nabavki objavljen izvještaj, prema kojem je Općina Stari Grad Sarajevo kupila jednu olovku marke Kotromanich vrijednu 650 KM (bez PDV-a). Ukoliko se ovom iznosu doda i PDV olovka iznosi 760 KM. Radi se o ručno izrađenom naliv peru.

- Olovke kupujem sam sebi, iako zanatske olovke su super, ne mogu putovati kroz vrijeme i svaka ima registracijski broj. Općina protokolarne poklone može uručivati drugima, ne načelniku - napisao je on na društvenoj mreži Facebook.

# IRFAN ČENGIĆ
# SDP
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