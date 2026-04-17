Pravni ekspert Arben Murtezić za "Avaz": Nema govora da VSTV opstruira postupke provjere imovine sudija i tužitelja

Iz Delegacije EU potvrdili su tokom dana za "Avaz" da bilo kakva odluka o prestanku finansiranja Programa vanjskog praćenja procesa provjere imovine sudija i tužitelja nije donesena, ali da se razmatraju daljnji koraci nakon što VSTV BiH nije uvažilo upute vezane za izmjene pravilnika o angažmanu vanjskih stručnjaka.

Ovakve informacije za "Avaz" je komentirao pravni ekspert i član Upravnog odbora Evropske akademije prava, Arben Murtezić.

- Mislim da je VSTV posljednjim izmjenama zaista targetirao određena rješenja koja su svakome ko je pažljivo čitao upala u oči, sa stanovišta zakonitosti, transparentnosti i potencijalne diskriminatornosti. Nema govora o tome da VSTV na ovaj način opstruira procese i postupke provjere imovine i to je važno radi javnosti, jer su se danas mogli vidjeti prilično dramatični naslovi i komentari. Za očekivati je da će oni koji u ime EU budu radili na ovome uvidjeti da ove izmjene nisu u suprotnosti s evropskim standardima. Naprotiv, doprinose jačanju vladavine prava, jer ovaj postupak ne trpi kompromise sa zakonskim i konvencijskim načelima. Siguran sam da će početni nesporazum biti otklonjen kroz dijalog narednih dana - kazao nam je Murtezić.