Ljekari iz tri kantona najavili štrajk: Zdravstveni radnici ogorčeni na vlast

Sindikat radnika zdravstva u KS najavio je mirne proteste za 24. april, a ukoliko Vlada KS ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, ne isključuju ulazak u generalni štrajk. Štrajk su najavili i doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, ali i u Srednjobosanskom kantonu. - Propali su pregovori o pitanju izmjene i dopune kolektivnog ugovora za radnike u zdravstvu KS. Mislim da će ova vlast shvatiti da mora ponuditi prihvatljivu ponudu za radnike u zdravstvu. Ja im preporučujem da ne dozvole kolaps u zdravstvenom sistemu u KS i da povećaju plate uposlenicima u zdravstvu – kazao je predstavnik Sindikata radnika u zdravstvu KS. Odgovornost na vlasti Kazao je da im štrajk nije u interesu, ali da ako vlast u KS dozvoli, doći će do općeg kolapsa zdravstva. Štrajk će 21. aprila razmatrati i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije SBK, jer, iako su pristali na kompromisno povećanje plaća od 10 posto, tvrde da su na kraju izigrani. Osim toga, štrajk je izvjestan i u TK jer doktori nisu priznati kroz koeficijent stručnosti. Predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK prof. dr. Elvira Konjić za “Avaz” je kazala da doktori kao glavni nosioci zdravstvenog sistema nisu poštovani.

Konjić: Doktori u TK stigmatizovani . Facebook Konjić: Doktori u TK stigmatizovani . Facebook

- Da se razumijemo, mi apsolutno nemamo ništa protiv drugih uposlenika u zdravstvu i drago nam je što su ostvarili ono što su tražili, ali krucijalni problem je što za Vladu Tuzlanskog kantona najobrazovaniji i najodgovorniji u zdravstvenom sistemu, a to su doktori i subspecijalisti, nisu priznati kroz koeficijent stručnosti – istakla je Konjić. Razlike po kantonima Ona je istakla da se doktori bez obzira na specijalizaciju ili subspecijalizaciju bore za osnovnu plaću. - Građani često ne mogu da razumiju zašto se borimo za osnovnu platu. Osnovna plata je ono od čega živimo. Imamo mnogo kolega koji rade na patologiji i mikrobiologiji i imaju samo osnovnu platu. To su specijalisti koji imaju oko 3.000 KM osnovne plate i to je sramota – kazala je. Poređenja radi Konjić je kazala da ona i njen kolega u Sarajevu, isti specijalista, hirurg, sa trideset godina radnog staža, nemaju istu plaću, te da taj kolega ima gotovo 1.000 KM veću osnovnu plaću. - Ako moj kolega ima koeficijent 6,2, zašto u Tuzlanskom kantonu to nije moguće? Imamo isto obrazovanje, iste godine školovanja, a nemamo isti koeficijent stručnosti. To je razlog zašto smo povrijeđeni – objasnila je.

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